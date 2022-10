Taylor Swift e il suo Midnights hanno causato un crash di Spotify

Midnights, il decimo album della cantautrice statunitense Taylor Swift, è stato pubblicato su Spotify a mezzanotte di venerdì 21 ottobre. Come scrive Spotify sul suo sito Web di notizie ufficiale, poco dopo la pubblicazione dell’album, Swift aveva già battuto due record: Midnights è diventato l’album più ascoltato su Spotify in un solo giorno e Taylor Swift è diventata invece l’artista più ascoltata su Spotify in un solo giorno.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

Poco dopo l’uscita dell’album, Swift ha annunciato anche il rilascio della versione deluxe di Midnights, che si intitola Midnights (3am edition) e che contiene sette canzoni inedite.

LEGGI ANCHE > Spotify ha dichiarato di aver acquisito Kinzen, un’azienda che opera nella sicurezza e nella moderazione dei contenuti

Spotify non ha retto il grande afflusso di fan di Taylor Swift

Proprio a causa del grande flusso di utenti intenzionati ad ascoltare subito le nuove canzoni contenute nell’album di Swift- i fan di Swift vengono chiamati anche swifties – Spotify ha riscontrato alcuni problemi tecnici al momento della pubblicazione dell’album di Swift, poi rapidamente risolti. Alcuni utenti hanno condiviso sui social network, soprattutto Twitter, le proprie preoccupazioni, poi confermate, riguardo il malfunzionamento della piattaforma di Spotify. Si è trattato di un cosiddetto crash di Spotify che conferma il grande successo, poi affermato dalle classifiche, dell’ultimo lavoro della cantante.

Spotify crashed following the release of Taylor Swift’s new album #Midnights. pic.twitter.com/4jJVJ004Rg — Pop Crave (@PopCrave) October 21, 2022

Anche il sito Web ufficiale di Guinness World Records ha dedicato un articolo ai successi di Swift specificando anche che «complessivamente, le canzoni di Taylor Swift hanno ricevuto 228 milioni di stream nel corso della giornata» di pubblicazione dell’album.