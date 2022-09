Si ferma anche il podcast di Meghan Markle

Gli effetti della morte della regina Elisabetta sulle produzioni per le piattaforme digitali. Già nei giorni scorsi, subito dopo la notizia del decesso battuta dal Palazzo Reale, era stato annunciato lo stop del set di The Crown, fortunata serie tv Netflix che ha un focus specifico sui Windsor e sulla regina in particolare. Una scelta che, sicuramente, è stata di omaggio e di rispetto ma che, per certi versi, era pronosticabile. Sicuramente più d’impatto è stata la decisione di rimandare, invece, l’uscita della quarta puntata di Archetypes, il podcast di Meghan Markle, moglie del principe Harry.

Archetypes, sospesa la pubblicazione della quarta puntata del podcast di Meghan Markle

Di certo, dopo la rinuncia alla vita nel Regno Unito e lo sbarco negli Stati Uniti, Meghan Markle non ha vincoli ufficiali di etichetta con la casa reale. Per questo motivo, non era affatto scontato che una produzione – già pronta, già pubblicabile – potesse essere rimandata. Anzi, secondo le logiche dell’audience, una puntata di un podcast di Meghan Markle, in questo preciso momento storico, avrebbe potuto ottenere un ampio riscontro di pubblico.

Invece, per rispetto istituzionale, per un gesto di distensione verso la famiglia reale, la consorte di Harry ha deciso di non far uscire la quarta puntata. Il suo podcast parla di stereotipi del linguaggio, soprattutto quando si parla di donne e quando si parla di razzismo. Tuttavia, nelle puntate non mancano i riferimenti alla casata dei Windsor: possibile anche che il rinvio della puntata fosse dovuto alla presenza di accenni alla regina Elisabetta che, in questo momento almeno, sarebbero suonati come dissonanti. Nel frattempo, i giorni di lutto nazionale, in Gran Bretagna, vanno avanti: e non risparmiano, quindi, nemmeno le piattaforme digitali e i loro contenuti.