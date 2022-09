La vera storia di Meghan Markle in versione “robot” e le assurde teorie sui social

Teorie del complotto “reali” e dove trovarle. Dopo la morte della Regina Elisabetta II – e nel bel mezzo di un Paese in lutto per la perdita della figura di riferimento – i social sono tornati a riempirsi di vecchie bufale già smentite nel corso degli anni. L’attenzione, come spesso successo già in passato per via dei contenziosi ancora in atto, non si è concentrata sulla successione a Buckingham Palace, ma su un video in cui apparirebbe una Meghan Markle in versione “robot“. Secondo la paradossale teoria della cospirazione, infatti, la duchessa di Sussex non sarebbe sempre al fianco del marito – il principe Harry – e sarebbe sostituita da un clone (un robot) nelle occasioni pubbliche.

Ovviamente si tratta di una narrazione del tutto distorta e fuori dalla realtà. Ma da dove nasce la paradossale bufala di Meghan Markle robot? Da un video già comparso in rete moltissimi mesi fa.

Dite ciò che vi pare ma quando misero in giro la voce di Meghan il robot mi fece troppo ridere e questo video è un misto tra cringe e massima espressione memetic vi prego io ho adorato quel periodopic.twitter.com/8LXVbeaJIx — Jannik Winner (@anxstennisboy) September 11, 2022

Ovviamente, in questo caso, l’utente in questione ha ironizzato su quella vecchia fake news partorita nel Regno Unito. Ma ha condiviso questo video che ci aiuta a contestualizzare il tutto.

Meghan Markle robot, il ritorno di una vecchia bufala

Nel filmato, infatti, si vedono Meghan Markle e suo marito Harry muoversi in modo goffo per salutare la folla. Insomma, sembrano essere proprio dei robot. E, infatti, lo sono. Quel video è stato girato, come spiegato da Associated Press, all’interno del museo delle cere di Madame Tussauds a Londra. Proprio lì, nel lontano 2018, era stata allestita un’attrazione con protagonisti il Duca e la Duchessa di Sussex. Si trattava di “live figures“. Insomma, delle “cere” animate che riportavano le fattezze dei due protagonisti. E, infatti, lo stesso museo annunciò così questa possibilità aperta ai visitatori: «Questa entusiasmante innovazione consentirà agli ospiti di sentirsi come se stessero davvero incontrando il principe Harry e Meghan Markle di persona, aggiungendo una nuova dimensione e offrendo un momento straordinario per i visitatori dell’attrazione di fama mondiale». Quindi sì: Meghan Markle robot esiste, ma senza la teoria della cospirazione che si è ri-alimentata sui social.