Spotify ha promosso la diffusione di musica prodotta da artisti suprematisti bianchi

Secondo un nuovo rapporto dell’Anti-Defamation League (ADL), Spotify ha promosso artisti suprematisti bianchi, incluso la band autrice di una canzone che riporta un discorso di Adolf Hitler. Il gruppo di sorveglianza ha criticato la piattaforma di streaming per aver verificato e promosso la loro musica. La verifica su Spotify consente anche di essere inclusi nelle playlist ufficiali curate della piattaforma.

LEGGI ANCHE >La storia del coro Vesuvio erutta su Spotify e la richiesta di rimozione

Il problema di Spotify con gli artisti suprematisti bianchi

Nel rapporto vengono segnalati 40 artisti suprematisti bianchi che propongono vari generi e sottogeneri musicali con l’obiettivo di promuovere antisemitismo, razzismo e fascismo. Tra questi c’è, per esempio, Wiking 1940, una band black metal nazionalsocialista italiana. Secondo ADL, uno dei singoli più popolari della band è intitolato Sonnenrad. Il titolo fa riferimento a un simbolo nordico che rappresenta l’estrema destra ed era disponibile per l’ascolto su Spotify. La canzone iniziava con estratti da un discorso tenuto da Adolf Hitler e nel testo aveva riferimenti antisemiti. Wiking 1940 è stata rimossa dalla piattaforma dopo la pubblicazione del rapporto di ADL.

Gli utenti su Spotify possono facilmente creare e condividere le proprie playlist ispirate agli artisti che promulgano la supremazia bianca. Fashwave, Rock Against Communism e National Socialist Black Metal sono i tre generi più popolari di musica suprematista bianca su Spotify. ADL ha individuato circa 100 playlist che raccolgono musica di questi generi e molte avevano delle immagini di copertina che includevano simboli neonazisti. I contenuti estremisti sono contrari alle regole della piattaforma, osserva ADL, tuttavia Spotify «consente ai contenuti estremisti di prosperare», ha scritto ADL nel suo rapporto e questo accade nonostante Spotify abbia aggiunto delle linee guida anti estremiste negli ultimi mesi.

Un portavoce di Spotify ha detto a Gizmodo che l’azienda prende molto sul serio le preoccupazioni sui contenuti espresse dagli utenti e dal rapporto di ADL e che gran parte dei contenuti in questione ha violato le sue regole ed è stato rimosso. Tuttavia, domenica Gizmodo è stato in grado di trovare e riprodurre la musica di 5 degli artisti suprematisti bianchi identificati dall’ADL, che non ha reso noto al pubblico l’intero elenco dei 40 artisti del suo rapporto.

Quest’anno, Spotify ha dichiarato di aver rimosso 12.000 episodi di podcast, 19.000 playlist, 160 brani musicali e quasi 20 album che hanno violato la sua politica sui contenuti di odio a livello globale.