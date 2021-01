Fonti certificate, ma sbagliate: il caso Tanya Roberts

In molti, sui social, stanno attaccando la stampa (italiana e non solo) per aver dato la notizia della morte di Tanya Roberts. In realtà, come riporta TMZ, l’attrice famosa per aver recitato insieme a Roger Moore nel film ‘007 – Bersaglio mobile’ non è deceduta, anche se si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles. Questa volta, però, non vi è stato alcun errore di traduzione e la fonte della prima informazione sbagliata (quella relativa alla morte già sopraggiunta) era stata data dal portavoce della stessa attrice.

LEGGI ANCHE > No, Boris Johnson non invierà una lettera per dire ai britannici come indossare uno scudo

Insomma, quando a parlare è un rappresentante ufficiale di una persona non si può che prendere l’informazione come veritiera. E così le testate di tutto il mondo – anche quelle italiane – hanno dato la notizia della morte di Tanya Roberts nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio 2021. Poi, però, è intervenuto l’ospedale di Los Angeles presso il quale l’attrice è ancora ricoverata, smentendo la notizia del decesso.

Tanya Roberts è viva, ma in gravi condizioni

Insomma, la fonte affidabile – in un momento di forte e comprensibile dolore – ha visto chiudersi gli occhi dell’attrice e, preso dallo sconforto (visto che la situazione clinica di Tanya Roberts è tutt’ora molto grave) ha comunicato alla stampa la notizia del decesso. Poi l’intervento dell’ospedale di Los Angeles dove la donna è ricoverata dal 24 dicembre scorso in seguito a un malore mentre portava a passeggio il suo cane: non è morta, ma le sue condizioni di salute restano molto serie. Un errore che ha portato – visto che si parla di una star molto conosciuta e nel cuore di molti appassionati di cinema e serie tv – a una vasta eco mediatica. Ma su una notizia sbagliata.

(foto di copertina: IPP/zumapress da una scena del film james bond 007 – bersaglio mobile)