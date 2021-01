No, Boris Johnson non invierà una lettera per dire ai britannici come indossare uno scudo

Tutto è partito, nel mood dell’informazione online, dalla traduzione errata fatta da un’agenzia di stampa. Poi molte testate hanno fatto il più classico dei copia&incolla senza verificare l’esattezza di quella trasposizione dall’inglese all’italiano. Ed ecco che le parole pronunciate dal premier britannico Boris Johnson – che lunedì sera ha annunciato il lockdown Gran Bretagna per tentare di porre un freno alla nuova crescita dei contagi – vengono travisate in un italiano che sembra trasformare quella sua dichiarazione in uno sketch tra il comico e il paradossale.

Nel suo discorso al popolo, infatti, Boris Johnson ha parlato di «shielding». Moltissime testate online italiane hanno tradotto questo concetto con una frase che sembra far riferimento ad armature e scudi da indossare. Non metaforicamente, ma fisicamente. Questa una piccola raccolta pubblicata su Twitter da Paolo Attivissimo e analizzata sul suo sito Il Disinformatico.

Cialtroni, inetti e incompetenti. NESSUNO, ma dico NESSUNO, che si chieda cosa possa voler dire “mettere uno scudo”? Pensano che nel Regno Unito si difendano dalle malattie con le armature? MA SIETE IMBECILLI? pic.twitter.com/Hxa192uBtb — Paolo Attivissimo (@disinformatico) January 4, 2021

Il lockdown in Gran Bretagna e le traduzioni della stampa italiana

Per verificare come molti siti non abbiano ancora corretto l’errore di traduzione (o il copia&incolla che ha indotto all’errore), basta fare una rapida verifica sul motore di ricerca inserendo la chiave «per indicarvi come mettere uno scudo». Ed ecco comparire un lungo elenco di testate che hanno utilizzato quella traduzione sbagliata. Perché il termine «shielding» citato da Boris Johnson nel suo messaggio alla Nazione è un qualcosa di ben diverso rispetto allo scudo.

#Covid19: in inglese #shielding indica misure di distanziamento sociale aggiuntive per proteggere le persone più vulnerabili (ad es. non uscire di casa neanche per la spesa ma farsela portare ecc.). In italiano è diventato uno scudo 🛡 (grazie a @SaraCee_T9N per la segnalazione) pic.twitter.com/dPwBxxnGTg — Licia Corbolante (@terminologia) January 4, 2021

Shielding

Un qualcosa di ben diverso rispetto al concetto di istruzioni per indossare lo scudo. E qui non può passare neanche la giustificazione dell’esasperazione metaforica, perché non è stato solo frainteso il concetto di «shielding», ma è stato fornita una spiegazione (errata) di un processo fisico. Vittime dei traduttori online, del ctrl+c ctrl+v. Vittime del non controllo.

