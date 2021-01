Il titolo sbagliato di Libero: non è vero che tutti i Paesi vaccinano, tranne l’Italia

Dopo una lunga battaglia, i numeri sono in chiaro e disponibili a tutti. Nonostante questo, la ricerca del titolo scandalistico non abbandona le modalità comunicative di Libero Quotidiano che oggi titola così: «Tutti i Paesi vaccinano. Noi no». I bersagli sono, ovviamente, il governo e il commissario Domenico Arcuri. Ma i dati mondiali smentiscono questa tesi portata avanti dal quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Senaldi. Addirittura l’Italia è al secondo posto tra i Paesi dell’Unione Europea (quindi Regno Unito escluso) per vaccini effettuati. Certo, a una settimana dal via della campagna vaccinale ci si attendeva qualcosa in più, ma dire che in Italia non si stiano facendo vaccini è una trovata per solleticare i fini palati di chi contesta a prescindere. Insomma, Libero sui vaccini non dà l’esatta misura della situazione.

Questo il titolo a nove colonne che compare nell’edizione di oggi di Libero Quotidiano in edicola.

Purtroppo (o per fortuna) la situazione nel resto del mondo non è come quella che sostiene Libero sui vaccini. E ci sono i dati raccolti che smentiscono questa narrazione che ha un unico scopo: andare contro il governo. Ribadiamo: a una settimana dall’inizio della campagna vaccinale ci si attendevano numeri più elevati, ma sostenere che in Italia non si stiano effettuando vaccini mentre nel resto del mondo sì è sbagliato.

Libero sui vaccini sbaglia il titolo (e il confronto)

I numeri sono stati raccolti e sono pubblici. Già sappiamo del portale italiano che aggiorna – quasi in tempo reale – le dosi utilizzate. Poi c’è il resto del mondo che si mostra in questo grafico generato dai dati ufficiali (non ufficiosi) diffusi dai singoli Stati e sintetizzati da Ourworldindata.org.

Insomma, l’Italia ha sicuramente disatteso le aspettative, ma dire che sia un Paese che non fa vaccini – utilizzando un paragone con gli altri Stati che non regge – è un classico esercizio di narrazione non corretta della realtà. Purtroppo per Libero ci sono i dati a sovvertire il titolone a nove colonne.