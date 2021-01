Seriamente c’è qualcuno che insulta Paolo Fox per l’oroscopo 2020?

Nella giornata di ieri a Domenica In Mara Venier ha ospitato Paolo Fox e c’è stato un confronto tra lui e gli ospiti in studio sul nuovo anno per i segni zodiacali. Inevitabile, come si è visto, la polemica attorno all’oroscopo Paolo Fox 2020. Le chiacchiere da salotto ci possono stare, con lui che ha spiegato che se fosse in grado di prevedere le catastrofi come la pandemia sarebbe capo della Protezione Civile, ma sui social non sono mancate critiche anche pesanti all’astrologo. Per quello che, come dovremmo ricordarci sempre molto bene, è frutto di superstizione e non di una scienza esatta.



Paolo Fox oroscopo 2021 e la pandemia da coronavirus

LEGGI ANCHE >>> Il video di Gabriele Micalizzi è l’esatta sintesi delle aspettative disattese del 2020

«Chiariamo subito una cosa – ha esordito l’astrologo a Domenica In – sennò l’astrologo sembra il mago. L’astrologia si occupa dei segni zodiacali e ti posso dire che alcuni segni tipo la Vergine o il Capricorno avrebbero fatto tanto beh, se tu guardi questo anno, per carità disgraziato, però per esempio i primi tre vincitori di Sanremo tutti della vergine, tutte le persone che hanno programmi di successo in Rai, ad esempio Matano, Bortone, tutti e due della Vergine. Anche in un anni difficile c’è chi emerge».

Accuse social a Paolo Fox

Ma #PaoloFox ancora parla dopo la figuraccia dello scorso anno?#DomenicaIn — daniela martani (@danielamartani) January 3, 2021

Paolo Fox a sto giro se apri bocca ti vengo a cercare. — Geroz (@geroz_) December 30, 2020

Paolo Fox tra un po’ scoppia a piangere e se ne va. Segnate. 😂 #DomenicaIn — Nicolò (@NicoloC__) January 3, 2021

Facendo le previsioni per il 2021 Fox specifica: «Il Covid è un’altra cosa». Veramente c’è bisogno di specificarlo? A quanto pare si, viste le critiche ricevute sui social da Paolo Fox. Se in tanti si sono limitati a battute di spirito, c’è chi non si è risparmiato toni aggressivi e insulti che veramente non sono necessari. L’astrologia è leggerezza, superstizione e credere che – nella nostra vita – gli astri abbiano un qualche tipo di influenza positiva o negativa. Come tutte le cose di questo tipo, andrebbe presa per quel che è: una bella prospettiva e stimolo se la previsione è positiva, zero valenza se la previsione è negativa e massima consapevolezza che la direzione che prende la nostra vita è data dalle decisioni che prendiamo e dal caso. L’oroscopo Paolo Fox e il Covid, insomma, non hanno nulla a che vedere.