Ma nel 2021 fa ancora ridere sostituire la “R” con la “L” per ironizzare sui cinesi? | VIDEO

Risate a squarciagola, ma solo perché pre-registrate e mandate in onda. Siamo nell’anno 2021, una data che dovrebbe far pensare a un passo avanti dell’umanità e, invece, ci troviamo ancora di fronte a trasmissioni televisive che nel disperato tentativo di suscitare una risata nel pubblico, offrono uno spettacolo da B-Movie scimmiottando accenti e fisionomie straniere. È accaduto a Striscia la Notizia nel corso della puntata andata in onda lunedì 12 aprile, con i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti protagonisti di una gag che già non faceva ridere da diversi anni: pizzicare il proprio contorno occhi per simulare la forma della mandorla e parlare sostituendo la lettera “R” con la “L”. Perché, secondo loro i cinesi parlano così.

«Faccio l’accento cinese?». Parafrasiamo una frase cult del mitico Paolo Villaggio nelle vesti di Fantozzi, per raccontare questa vetusta pagina di televisione italiana. Il teatro è quello di Striscia la Notizia. La puntata è quelle di lunedì 12 aprile. I due conduttori decidono di lanciare il servizio di “Pinuccio” in questo modo.

“Striscia”:

Perché nella puntata di lunedì Michelle Hunziker e Gerry Scotti, introducendo un servizio sulla sede Rai di Pechino, hanno sostituito la lettera “r” con la lettera “l” e simulato gli “occhi a mandorla” pic.twitter.com/n7b2mWKZoh — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 14, 2021

Insomma, gli occhi a mandorla e la “R” al posto della “L”. Cose che neanche il glorioso Bagaglino di Pippo Franco penserebbe di riprodurre oggi, aprile 2021. E, invece, secondo gli autori di Striscia la Notizia questa cosa doveva fare ridere.

Striscia la Notizia e la gag sui cinesi che non fa ridere

A due giorni dalla messa in onda di quella puntata, ecco arrivare le scuse di Michelle Hunziker su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La versione inglese delle scuse (quella in italiano è tra le sue IG Stories) si possono sintetizzare in: non voleva farlo apposta, ama e apprezza la cultura cinese (ed è contro ogni tipo di discriminazione) e chiede perdono se quella gag ha urtato la sensibilità di qualcuno. Il problema, però, resta nella scelta di aver deciso di mandare in onda quel siparietto con Gerry Scotti.

Le scuse di Michelle Hunziker, ma solo dopo Diet Prada

E la replica della conduttrice svizzera è arrivata solamente dopo il post pubblicato da Diet Prada che ha su Instagram un seguito da 2,7 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diet Prada ™ (@diet_prada)

Insomma, la potenza dei follower e la denuncia di un profilo così forte sui social ha portato alle scuse pubbliche. Sottolineiamo che si parla di razzismo e discriminazione, forse – anzi sicuramente – non voluta. Ma il problema di base è che qualcuno ritiene che queste gag facciano ridere. A meno che non ci si specchi di fronte alle risate pre-registrate.

(foto di copertina: da Striscia la Notizia, Canale 5)