Michelle Hunziker si difende dalle accuse dopo la clip su Giovanna Botteri | VIDEO

"Era un servizio per difenderla, non per offenderla"

Michelle Hunziker non ci sta e rispedisce al mittente le critiche per il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia su Giovanna Botteri. La conduttrice, che condivide il bancone della celebre trasmissione satirica di Canale 5 con Gerry Scotti, spiega che parlare di body shaming sia una fake news. Come fatto in un comunicato stampa rilasciato da Antonio Ricci, anche la showgirl svizzera parla di una clip andata in onda non per insultare la giornalista Rai, ma per difenderla proprio dalle critiche.

«Abbiamo visto che si è alzato un polverone incredibile di una fake news totale – dice Michelle Hunziker nel video pubblicato sui suoi canali social -. Cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera. Noi con Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look».

Michelle Hunziker e la clip di Striscia su Giovanna Botteri

La conduttrice di Striscia la Notizia, che condivide il bancone con Gerry Scotti, prosegue: «Invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega. Questo non è attaccare una persona, ma è rimanere nei toni di Striscia, come sempre. E soprattutto non è body shaming. Ve bene?». Poi mostra il comunicato stampa rilasciato dalla trasmissione di Antonio Ricci: «Cerchiamo di vedere le cose prima di accusare», conclude la showgirl svizzera.

Le critiche per quel servizio

Sta di fatto che sui social, da quel 28 aprile – giorno in cui è andata in onda la clip – sono aumentate le critiche. In molti, infatti, hanno sottolineato come Michelle Hunziker sia la presidentessa dell’associazione Doppia Difesa – creata insieme a Giulia Bongiorno -, nata per difendere le donne della violenza fisica e psicologica. Ora la sua presa di posizione, e quella di Striscia la Notizia, passa al contrattacco rispetto a queste critiche.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Michelle Hunziker + Striscia la Notizia)