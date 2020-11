Gino Strada commissario Covid, Sallusti: “La Calabria non è l’Afghanistan”

Continua a far discutere l’ipotesi di Gino Strada commissario in Calabria alla Sanità. Un’ipotesi fatta circolare da giorni da Palazzo Chigi ma che sembra sfumata dopo la nomina dell’ex Magnifico Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, al posto del dimissionario Giuseppe Zuccatelli. Lo stesso Strada infatti, pur confermandosi disponibile ad aiutare in caos di chiamata, ha voluto ribadire che il tendem con Gaudio, “semplicemente non esiste”.

La gestione dell’ipotesi Strada commissario in Calabria discussa a Otto e Mezzo

La questione Strada commissario in Calabria fa discutere anche a Otto e Mezzo, dove sul tema si sono affrontati il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi. Sulla vicenda, Sallusti sottolinea che Strada “non è che un uomo va bene per tutte le stagioni” per poi aggiungere che “la Calabria non è l’Afghanistan…”. Scanzi invece si concentra maggiormente sulle dinamiche più recenti, che hanno portato al tweet nel quale il fondatore di Emergency non chiude la porta al governo, ma esclude una collaborazione con Gaudio, già nell’occhio del ciclone perché sotto inchiesta per turbativa nei concorsi dell’Università di Catania. Anche per questo l’editorialista del Fatto Quotidiano definisce il possibile ruolo di Strada come consulente in Calabria, come “una sorta di contentino” chiedendosi perché “se questo governo vuole essere di rottura perché non ha puntato su di lui?”.