Il grande ritorno del meme di Gino Strada sui bilanci della Lega

Oggi, il fondatore di Emergency ha dichiarato che non ci sarà alcun tandem con Gaudio per la sanità in Calabria

Com’è stata presa dalla rete la questione di Gino Strada che potrebbe avere presto un ruolo – non si capisce ancora bene quale – all’interno della Sanità in Calabria. Le ultime notizie parlano del medico di Emergency in coppia con Eugenio Gaudio per la missione. L’ex rettore della Sapienza sarà il vero commissario della sanità calabra, mentre Gino Strada potrebbe essere un consulente. Tuttavia, è lo stesso fondatore di Emergency a frenare su questa ipotesi, mostrando una nuova prova di integrità, scrivendo un comunicato in cui specifica – dopo la lettera di questa mattina – che il tandem con Gaudio non esiste e di «aver dato al presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini». Intanto, sui social – come dicevamo – torna in auge il meme Gino Strada sui bilanci della Lega.

LEGGI ANCHE > Gino Strada dà una lezione a chi gli metteva fretta sulla Calabria

Meme Gino Strada e il ritorno della sua viralità

Ma perché, tra le frasi del fondatore di Emergency, si è scelta proprio quella? Perché la Calabria, al momento, ha una forte trazione leghista dopo le ultime elezioni regionali del mese di gennaio 2020. E perché proprio la Lega ha contrastato in maniera più decisa – soprattutto attraverso il governatore facente funzioni Nino Spirlì – la nomina di Gino Strada in Calabria.

E allora i social network hanno tirato fuori una vecchia risposta che Gino Strada aveva dato a Lilli Gruber, in una puntata di Otto e Mezzo nel gennaio 2019. In quella circostanza, il medico di Emergency aveva risposto a una affermazione del ministro dell’Interno che affermava che le ong avevano avviato una mangiatoia sui migranti. «C’è poco da rispondere – aveva detto Gino Strada – se non che i bilanci di Emergency sono pubblici su un sito internet, mentre quelli della Lega sono nelle procure».

Le parole di Gino Strada sono dunque diventate un meme che ben si abbina alla situazione attuale del fondatore di Emergency e del suo scontro con la Lega in Calabria. Le evoluzioni del suo eventuale ruolo nella sanità della regione meridionale potranno lasciare spazio, ancora una volta, a contenuti del genere. Perché il web funziona così: è la corrente di un fiume, che prima o poi ripassa dal punto di partenza.