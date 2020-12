Gemitaiz e Instagram che «ha cancellato da solo le mie storie in merito ai predatori sessuali sui social»

Gemitaiz, noto rapper nel panorama italiano, ha condiviso una serie di storie denunciando il fatto che alcuni suoi contenuti che trattavano del problema dei predatori sessuali sui social sono state cancellate, ripostando la storia relativa a un fatto accaduto alla sua ragazza. «Instagram ha cancellato da solo le mie storie dove spiegavo il problema dei predatori sessuali sui social. Ricominciamo», si legge sul profilo del cantante.

Gemitaiz denuncia le molestie social subite dalla fidanzata

Nelle storie che Gemitaiz ripropone il rapper denuncia la questione del fan che ha inviato un dick pic – foto dei genitali – non richiesto alla ragazza di lui. Il produttore discografico sceglie di condividere non solo i messaggi diretti che l’uomo gli ha inviato dopo l’accaduto ma anche l’identità della persona, la quale si mostra tutto fuorché pentita e assume toni che definire vergognosi è poco: «Non si vede né che è la tua donna né che ci stai insieme» – scrive il predatore sessuale, che sembra parlare di un pezzo di carne – «Che centra essere tuo fan dal manda una foto a una che metti nella storia poi, niente, non ce credo che non ti ha mai arrapato una e gli hai mandato la foto del cazzo ti viene d’istinto».

Sebbene non sia chiaro cosa voglia dire «Instagram ha cancellato da solo» – se si trattai di un errore o di una censura del contenuto decisa dal social, che dovrebbe anche informare l’utente delle ragioni -, Gemitiaz ha riproposto i contenuti andati persi e lo ha fatto nelle ore in cui nel mondo impazza la storia di Alexander Wang, noto stilista statunitense di origini taiwanesi, accusato di essere un presunto predatore sessuale. Così come era accaduto per Weinstein, la verità detta da un modello ha dato il via alle confessioni di una serie di modelli maschi e modelli trans, tutti presunte vittime di abuso da parte dello stilista.