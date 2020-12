Perché non ha senso giustificare Mazepin dopo aver visto il video non censurato

Nella giornata di oggi, dopo la decisione della Haas che ha confermato Nikita Mazepin come pilota insieme a Mick Schumacher, sui social ha preso piede l’hashtag di protesta contro il pilota #WeSayNoToMazepin. Al di là del gesto del caso specifico, infatti, il giovane non è estraneo ad atteggiamenti razzisti, sessisti e omofobi. Questa è la ragione per cui, andando a spulciare tra i contenuti social, spesso e volentieri l’hashtag viene accompagnato dal logo dell’arcobaleno. C’è anche chi sostiene però che, considerato il video Mazepin non censurato, non si possa parlare di molestia sessuale.

«Lei fa il gestaccio ridendo e leccandosi il dito»

#WeSayNoToMazepin così va in tendenza e mo vi beccate un fatto dritto in faccia pic.twitter.com/uGdGML3viO — MotorPremium✨ (@MotorPremium_) December 23, 2020

E quindi? C’è una versione del video di 15 secondi che ne mostra altri 8, video che scegliamo di non pubblicare. C’è chi sostiene che quel video – così come i precedenti – non siano abbastanza per cacciare Mazepin. La ragione? Nel video non censurato «è evidente come Mazepin tocchi la ragazza, lei che però fa il gestaccio ridendo e leccandosi il dito, come per provocare il russo. Quindi non una reazione da tagazza spaventata, giusto?». Peccato che anche solamente quel proteggersi dalla mano che le tocca il seno sia una prova più che sufficiente per parlare di molestia sessuale, senza neanche arrivare a scomodare il fatto che questo video sia stato condiviso con milioni di persone senza sicuramente chiedere il permesso della giovane donna ritratta.

Video Mazepin non censurato: la molestia c’è

(PLEASE READ) UPDATE ON THE MAZEPIN CASE – I’m going to write about this, but here are some screenshots of what the girl in Nikita Mazepin’s video has posted in the last week. This is AS CLEAR PROOF AS YOU WILL GET that she was not okay with what happened. #WeSayNoToMazepin pic.twitter.com/uQuxrMntcK — amelia 🏁 #WeSayNoToMazepin (@formulaAMELIA) December 16, 2020

La giovane donna del video ha pubblicato una serie di screen che lasciano intendere che quanto accaduto non avesse la sua approvazione. La mano, che rimane sul seno, viene scansata immediatamente dalla giovane donna e questo è tutto. Il consenso manca, al di là di quale possa essere il gesto successivo da parte di lei, soprattutto sotto effetto di alcol. Già la sola pubblicazione di un contenuto simile, inoltre, dovrebbe essere la prova della malafede di Mazepin e del fatto che il rispetto per le donne non sia di casa.