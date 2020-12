Per RaiNews24 l’arbitro Frappart è Stephanie

Abbiamo tutti un nome e un cognome, ma quando si indica una professione o un evento a cui si sta per partecipare si utilizza sempre una formula ben specifica. Nel caso calcistico, quando si parla di direttori di gara, si usa dire: l’arbitro Rizzoli, il signor Collina. Non ci sogneremmo mai di dire che a dirigere una partita sarà l’arbitro Nicola o il signor Pierluigi. E, invece, su RaiNews24 è andato in onda quel che non si deve commettere e Stephanie Frappart, che questa sera arbitrerà il match di Champions League Juventus-Dinamo Kiev, diventa l’arbitro Stephanie.

LEGGI ANCHE > Beffa Inter, dopo la vittoria sui social spunta l’hashtag “biscotto”

Un errore che compare durante la diretta del canale all news H24 sulla televisione pubblica, nel ticker che ogni cinque secondi si aggiorna fornendo al telespettatore una panoramica degli argomento clou della giornata. Ed ecco che quando arrivano le notizie sportive ci troviamo questo davanti agli occhi.

Stephanie Frappart, ma per RaiNews24 diventa solo Stephanie

«Stasera Juve-Dinamo. Esordio in Champions per l’arbitro Stephanie». Ma di chi si tratta? Perché chiamarla utilizzando solo il nome? Sicuramente si tratta di un errore dovuto alla fretta o agli spazi, ma la soluzione più semplice era inserire il solo cognome tralasciando il nome. Eppure da oltre un’ora sta andando in onda quel ticker sbagliato, con il nome al posto del cognome dell’arbitro di Juventus-Dinamo Kiev.

Un evento epocale

Tralasciando l’errore, sicuramente in buona fede, quello di questa sera è un vero evento epocale per il calcio internazionale. Per la prima volta ci sarà una donna a dirigere un match della principale competizione calcistica a livello europeo. E sarà Stephanie Frappart, la signora Frappart. Sicuramente non sarà l’arbitro Stephanie. A volte basta solo controllare affinché venga restituita allo spettatore una realtà con meno errori possibili.

(foto di copertina: da RaiNews24)