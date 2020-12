Beffa Inter, dopo la vittoria sui social spunta l’hashtag “biscotto”

Il successo in Germania e il ko del Real hanno riaperto il girone, ma se i nerazzurri battono lo Shakhtar Donetsk, a Real e Borussia basta un pari per accedere agli ottavi a braccetto

Non ha fatto in tempo a godersi la vittoria in Germania, che per i social è già Inter a rischio biscotto. Il 3-2 al cardiopalma con cui i nerazzurri, trascinati da un supremo Lukaku, hanno espugnato il Borussia Park di Moenchengladbach è infatti il primo passo di un percorso che potrebbe garantire gli ottavi di finale di Champions League ma che rischia, vista la situazione nel girone di rivoltarsi proprio contro i ragazzi di Antonio Conte. Se infatti la prossima settimana Lautaro e compagni dovessero battere lo Shakhtar, unico risultato possibile per sperare di passare il turno, a Real Madrid e Borussia basterebbe un pareggio per qualificarsi a braccetto. Il più classico dei biscotti, insomma.

Inter a rischio biscotto: cosa può succedere

La situazione del gruppo B al momento vede il Borussia Moenchengladbach in testa con 8 punti, seguito da Shakthar Donetsk e Real Madrid a 7 e dall’Inter a 5. Una situazione ingarbugliata con l’Inter a rischio biscotto. Una possibilità che è diventata trend su Twitter poco dopo la fine della partita, ma che in realtà fa parte di un situazione ancora più complicata. Perché se è vero che in caso di vittoria dell’Inter, unico risultato utile ai nerazzurri per sperare di passare, a Real e Borussia basta un pareggio per passare agli ottavi a braccetto, è anche vero che se l’Inter non riuscisse a battere gli ucraini, allora potrebbe essere uno tra Real e Borussia a essere nei guai, con le merengues pericolosamente a rischio dopo aver perso entrambi i confronti con lo Shakhtar. Nessuno è quindi al sicuro, e questa è la miglior rassicurazione per Antonio Conte e i suoi ragazzi.

I social sull’Inter a rischio biscotto

L’ipotesi dell’Inter a rischio a biscotto fa discutere soprattutto sui social, dove l’hashtag #biscotto è diventato tendenza con particolare attenzione al tweet dell’ex senatore spagnolo e tifoso del Real Vicente Azpitarte, noto anche per il suo tifo anti Inter, che ha postato la parola “Biscotto” con di fianco l’emoji con gli occhi a cuore.

Un messaggio che ha fatto esplodere Twitter con tifosi interisti inferociti, che accusano i “cugini” milanisti di aver istigato Azpitarte e arrivano a sperare di non battere lo Shakhtar solo per la gioia di veder uscire il Real e far soffrire l’ex senatore spagnolo. Ma ci sono anche i tifosi delle alte squadre che, nella miglior tradizione italica, soffiano sul fuoco dell’ipotesi “biscotto” con meme e battute che riportano il calcio alla dimensione di sfottò tra tifosi avversari.

