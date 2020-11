Inter, il ko col Real mette a rischio la Champions e i tifosi “cacciano” Conte

Scoppia il #ConteOut su Twitter. Lo 0-2 rimediato a San Siro contro il Real Madrid fa esplodere la rabbia dei tifosi dell’Inter contro il tecnico salentino e l’hashtag creato per l’occasione diventa subito di tendenza su Twitter. Una reazione, quella dei tifosi nerazzurri, figlia di un inizio di stagione estremamente sotto le aspettative dopo la campagna acquisti estiva con cui la società ha cercato di venire incontro a tutte le richieste del tecnico dopo le fibrillazioni dell’estate e nonostante le bordate dell’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Nazionale.

Il ko col Real e l’hashtag #ConteOut su Twitter

La sconfitta col Real è forse il punto più basso toccato da Conte alla guida dell’Inter, in questo anno e mezzo di grandi risultati (nella prima stagione) ma ancora maggiori tensioni e polemiche. E proprio le polemiche e le tensioni di quest’estate, quando il tecnico aveva dato l’impressione di tentare in ogni modo di farsi cacciare, sembrano aver sgonfiato la squadra, indietro in campionato (-5 dal Milan dopo otto giornate) e ultima in Champions League con due deludenti pareggi contro Borussia Moenchengladbach e Shakthar Donetsk e due ko con uno dei Real Madrid più deludenti degli ultimi anni. Risultati a cui si sommano le polemiche per la gestione di Eriksen e per alcune scelte tattiche, come la difesa a tre a ogni costo, oppure per l’acquisto di giocatori come Kolarov e Vidal (espulso anche stasera in modo sciocco e deleterio nel primo tempo) che dovevano portare esperienza per vincere subito e invece finora hanno solo deluso. Tutte considerazioni che, unite al poco sopportato, passato juventino del tecnico salentino hanno portato all’esplosione dell’hashtag #ConteOut su Twitter.

La furia dei tifosi e il #ConteOut su Twitter

Tra le accuse più frequenti, in questo #ConteOut su Twitter, ci sono l’acquisto di Vidal, voluto a ogni costo ma poco incisivo, se non in negativo con espulsioni come quella contro il Real, l’utilizzo di Gagliardini e, come detto, la gestione di Eriksen, che fin dal suo arrivo a gennaio non è mai entrato nel cuore dell’ex tecnico di Juve e Chelsea. E proprio la decisione di far entrare il danese a 5 minuti dalla fine, sotto di due reti e in inferiorità numerica, è una delle accuse principali rivolte a Conte dai tifosi della Beneamata.

