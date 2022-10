Step è stato sostenuto in passato anche da Charli D'amelio, ballerina e tiktoker statunitense che per più di due anni è stata l'utente più seguita su TikTok

Step è un servizio di digital banking rivolto ad adolescenti e giovani adulti. Sul sito web ufficiale si legge: «Riteniamo che tutti meritino l’accesso a servizi bancari che li aiutino a diventare finanziariamente indipendenti. Ecco perché abbiamo creato una piattaforma finanziaria unica nel suo genere che consente alle persone di età inferiore ai 18 anni e agli adulti di creare credito, investire, risparmiare e spendere». Step è quindi una delle aziende che ha deciso investire offrendo un servizio alla generazione più giovane e infatti attualmente Step sta raddoppiando i suoi piani di crescita.

Il CEO e fondatore di Step, CJ MacDonald, ha annunciato il lancio di una funzione di investimento in criptovalute per i quasi 4 milioni di utenti sulla sua piattaforma. Step prevede di aggiungere circa 40 diverse criptovalute entro la fine del mese. MacDonald ha anche annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 300 milioni di dollari per accelerare la crescita della piattaforma.

Excited to announce @step secured an additional $300M in funding to accelerate growth. Also launching crypto investing and a national financial literacy program called Money 101 today! 🚀https://t.co/tNI1l08ExN — CJ MacDonald (@CJMacDonald) October 11, 2022

Tutte le novità di Step: nuovo finanziamento, criptovalute e piattaforma di alfabetizzazione finanziaria

Step è stato sostenuto in passato anche da Charli D’amelio, ballerina e tiktoker statunitense che per più di due anni è stata l’utente più seguita su TikTok prima di essere superata dall’italiano Khaby Lame. Charli D’Amelio dal 2020 è tra gli investitori esterni di Step: il suo primo investimento risale al 2020. L’anno scorso Step ha concluso un round di finanziamento da 100 milioni di dollari che ha visto la partecipazione di investitori esistenti, come Charli D’Amelio, e nuovi investitori tra i quali l’attore Jared Leto. Il finanziamento che Step ha annunciato rappresenta una parte sostanziale dei 500 milioni di dollari totali che la società ha guadagnato fino a oggi. Oltre all’introduzione della possibilità di investire in criptovalute e all’annuncio del nuovo finanziamento, Step ha comunicato anche il lancio di una piattaforma di alfabetizzazione finanziaria che fornisce contenuti educativi accessibile attraverso l’app di Step.