Da questa mattina Khaby Lame è il creator più seguito al mondo su TikTok

Il sorpasso, inteso come film, è tornato prepotentemente nella nostra memoria con la morte di Jean-Louis Trintignant, qualche giorno fa. Il sorpasso, quello dell’era dei social media invece, è rappresentato oggi dalla performance su TikTok di Khaby Lame, il creator di Chivasso che ha iniziato la sua crescita grazie ai video parodia girati durante la pandemia. Prima erano solo espressioni del volto basite, ora è un vero e proprio impero. Dalla mattina del 23 giugno 2022, Khaby Lame è l’influencer più seguito al mondo su TikTok. La prima pietra miliare è stata superare Chiara Ferragni, mettendo immediatamente nel mirino Charlie D’Amelio, che fino a ieri, era ancora la creator più seguita al mondo. Oggi, si consuma un altro passaggio storico: grazie ai suoi 142,4 milioni di follower (al momento, 200k in più rispetto alla D’Amelio) e grazie a un linguaggio universale che lo porterà a crescere ulteriormente, il creator di Chivasso è diventato il primo al mondo sulla piattaforma di intrattenimento made in ByteDance.

Khaby Lame più seguito al mondo su TikTok, il sorpasso a Charlie D’Amelio

Se vuoi ridere sei nel posto giusto, scrive Khaby Lame nella sua bio su TikTok. E in effetti, diversi utenti hanno trovato in queste parole una corrispondenza fedele rispetto al percorso – che ha subito, negli ultimi tempi, una significativa evoluzione – realizzato fino a questo momento da Khaby Lame.

Il suo manager Alessandro Riggio aveva previsto che ci sarebbe stato il sorpasso entro l’anno. Adesso, Khaby Lame rappresenta un punto di riferimento su TikTok, anche se – in base alle ultime indicazioni date da Forbes – il suo primato in followers non coincide automaticamente con un primato nelle entrate delle monetizzazioni del suo profilo. Ma anche questa tendenza, a breve, cambierà. Secondo le ultime stime, infatti, per una sponsorizzazione sul profilo di Khaby Lame si può arrivare fino a 100mila euro a post. Un mercato dal respiro decisamente internazionale.

Foto IPP/imagosport – Torino