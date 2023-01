Le statistiche sull’utilizzo della PEC nel 2022

In questo articolo avevamo già fornito i dati sull’utilizzo della PEC, la posta elettronica certificata, in Italia. Alla fine del 2021 sono stati registrati 13.912.811 di caselle di posta elettronica certificate, quasi due milioni in più dell’anno precedente, per un totale di quasi 2 miliardi e mezzo di messaggi inviati. Un dato molto rilevante è che nel 2021 l’attivazione di caselle PEC da parte di privati cittadini ha rappresentato il 40% del totale: per i cittadini infatti non è obbligatorio avere un indirizzo di posta elettronica certificata, tuttavia in molti scelgono di averlo e di sfruttarne i vantaggi.

Le statistiche sull’utilizzo della PEC vengono aggiornate con frequenza bimestrale dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e «permettono di effettuare un’analisi sull’andamento del servizio PEC». I gestori inviano all’AgID le informazioni relative al numero di caselle in esercizio per ciascun dominio e al numero totale giornaliero di messaggi PEC in ingresso e in uscita dalle caselle gestite. L’AgID si occupa anche di definire le regole tecniche e di aggiornarle, gestisce l’iscrizione e l’elenco dei gestori di posta elettronica certificata e controlla le attività esercitate dai gestori iscritti nell’elenco. Sul sito Web di AgID si possono infatti consultare sia le statistiche sia l’elenco dei gestori PEC.

Statistiche sull’utilizzo della PEC nel 2022

Gli ultimi dati pubblicati da AgID sono relativi al bimestre maggio-giugno 2022: il numero di caselle di posta certificata attive è aumentato quasi dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di conseguenza è cresciuto anche il numero di messaggi scambiati, che da oltre 433 milioni sono arrivati a oltre 492 milioni.

L’utilizzo della PEC è aumentato in modo significativo da quando a partire dal 2020 è diventato obbligatorio per i professionisti iscritti a un albo e per le aziende. Tuttavia, a breve la PEC potrebbe essere sostituita dalla Registered Electronic Mail (REM), la cosiddetta “PEC europea”.