State of Date, le caratteristiche tipiche degli utenti di Tinder 2023

Ci si mette in gioco, con uno spirito positivo e propositivo. È questo l’esito dello State of Date 2023 di Tinder, l’app di incontri che – alla fine di ogni anno, come da tradizione – traccia un bilancio sulle modalità con cui è stata utilizzata la piattaforma di incontri. Questo report è stato preceduto da una interessante introduzione, che passa da una constatazione: il 69% degli utenti GenZ sostiene che gli appuntamenti devono essere rinnovati per adattarsi a una società più moderna e diversificata. Per questo, Tinder ha pensato a costruire dei match ancora più autentici e meno virtuali.

State of Date di Tinder nel 2023: cosa è successo in quest’ultimo anno

«È davvero entusiasmante scoprire, grazie ai dati di Tinder, che il 69% della Gen Z vuole sfidare le norme convenzionali in materia di appuntamenti e relazioni. Quest’anno, in particolare, abbiamo assistito ad un cambiamento radicale nell’importanza che si dà al percorso rispetto al risultato. Questa nuova generazione di dater ci sta mostrando cosa significa uscire con una persona per merito delle sue potenzialità, liberandosi delle tradizionali aspettative e permettendosi di scrivere le proprie storie di valore, in prima persona» – ha detto Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder.

L’app di incontri ha aggiunto più spazio per poter tracciare dei profili più dettagliati e interessanti in sede di presentazione, introducendo anche la possibilità di realizzare un quiz con domande basate sulle proprie caratteristiche, in modo tale da stimolare potenziali match a una conoscenza maggiormente approfondita, che possa andare oltre alla semplice immagine del profilo.

Ma che tipo di utente è stato quello di Tinder nel 2023? L’emoji più utilizzata è stata 🔛, impiegata soprattutto nelle bio dei profili degli utenti. L’interpretazione è stata quella di intercettare una audience che si è detta pronta a nuove avventure. Tra gli interessi più popolari che sono stati condivisi ci sono senz’altro quelli per i film horror e per l’hip-hop. Da un certo punto di vista, in ogni caso, c’è sempre qualcosa che resta invariato: ciò che gli utenti indicano all’interno della loro bio su Tinder. Senz’altro si esplicita subito per quale motivo hanno scaricato l’app e di che tipo di relazione sono alla ricerca. La community di Tinder ritiene che i fan di anime e manga siano i titolari degli interessi più attraenti, mentre il carattere più apprezzato è quello della persona estroversa. L’artista musicale italiano preferito dalla community di Tinder è Lazza (anche se quello internazionale resta The Weeknd). I love language più apprezzati sono quelli dedicati al tempo di qualità insieme, mentre la comunicazione più apprezzata è quella che si basa sul contatto autentico, dal vivo.

Il tutto con una maggiore attenzione alla gestione del tempo, anche per una mancanza generalizzata di spazi per se stessi. Per portare una relazione a un livello successivo, dunque, è necessario trovare dei momenti per se stessi. E il 51% degli utenti di Tinder si è detto disposto ad accettare suggerimenti per capire meglio come incastrare impegni e appuntamenti.