La polemica social per quel «Stadio “Comunale” Diego Armando Maradona»

Stadio Comunale Diego Armando Maradona è stato definito “cafone” per quel Comunale che «non c’entra nulla». «Lo sappiamo che lo stadio è comunale. Evitiamo di inserirlo nell’intestazione. È orrendo. Solo il nome di Diego per rendergli davvero omaggio», scrivono su Twitter. L’annuncio del nome dello stadio – e di quel comunale inserito a sproposito secondo molti – è stata data questa mattina da Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, nel corso di un intervento durante ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

C’è chi definisce quel comunale una “cafonata”

Le proteste per la scelta del Comune di inserire comunale nel nome dello stadio risulta una «cafonata» che «ci fa solo ricordare lo schifo che c’è dietro», scrivono i cittadini. C’è anche chi sottolinea che «Diego è di Napoli non del comune».

@demagistris @ComuneNapoli chiamare lo stadio COMUNALE ci fa solo ricordare lo schifo che c’è dietro. Risparmiamo scritture inutili e sopratutto, eliminare quella parola vi farà pure risparmiare sullo stampato.

Si chiama #StadioDiegoArmandoMaradona.

Facile. — MARCONE ® (@Mr_Mrk1) November 29, 2020

#demagistris e #borriello è o cess ca tnit rint è cas #comunale

Diego è di Napoli non del comune #Kvsm#StadioDiegoArmandoMaradona stop — ErOs*AzZuRrO*82🇦🇷#D10S❤️🙏🏼 (@erosazzurro) November 29, 2020

#StadioDiegoArmandoMaradona Quel comunale nun se po sentì 🙋‍♀️

Ma non ci daranno retta, l’apparire vale più dell’essere per @demagistris — Carmi_75 (@Carmi752) November 29, 2020

La richiesta a gran voce: solo Stadio Diego Armando Maradona

Quel comunale sta ad indicare che lo stadio è proprietà del Comune di Napoli ma, non appena diventato ufficiale, c’è già l’hashtag #StadioDiegoArmandoMaradona che ha escluso quella parola. Legittimo, del resto, considerato che a chiunque appartenga uno stadio – che sia provato o proprietà comunale – al nome che si utilizza solitamente non viene aggiunta la dicitura che ne indichi l’appartenenza. Sarà un comunale di fatto ma non di nome, il che comunque non cambia l’intento: onorare la memoria del grande calciatore scomparso da appena qualche giorno.

L’assessore Borriello ha comunicato che il San Paolo si chiamarà “Stadio COMUNALE Diego Armando Maradona”. Facciamo sentire la NOSTRA VOCE: TOGLIETE QUEL COMUNALE.#StadioDiegoArmandoMaradona#NoComunale. — Marco Di Maro (@MarcoDiMaro) November 29, 2020

#borriello la vergogna non è mai stata parola integrata nel suo vocabolario.

Lo stadio deve essere Stadio Diego Armando Maradona

Comunale lo tenga per la “villa”#StadioDiegoArmandoMaradona — Francesco (@F18913012C) November 29, 2020