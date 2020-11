Non c’è pace per Maradona: polemiche per le foto accanto alla bara

Sembra non esserci pace per Diego Armando Maradona neanche dopo la sua morte. Il dolore per l’addio a quello considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi rischia di essere sopraffatto da un contorno di tensioni e di controversie legate al suo personaggio. Dopo gli scontri scoppiati a Buenos Aires durante le ore dei funerali, un’altra polemica è nata nelle ultime ore. Si tratta delle foto scattate da tre addetti delle pompe funebri che si sono fatti i selfie accanto alla bara, con la salma esposta.

Il governo centrale e la città di Buenos Aires si accusano a vicenda. Secondo il sindaco Horacio Rodrìguez Larreta, che è un oppositore dell’esecutivo di Alberto Fernàndez, l’organizzazione delle esequie spettava alla presidenza argentina. Al contrario, il governo sostiene che l’intera operazione di sicurezza era stata affidata all’amministrazione della capitale. All’inizio si pensava che la veglia sarebbe durata diversi giorni, ma per decisione della famiglia si è conclusa lo stesso giovedì, quando il campione è stato sepolto in un cimitero privato, il Bella Vista, alle porte di Buenos Aires. Per quasi dodici ore migliaia di persone hanno voluto salutare la leggenda del calcio e hanno fatto la fila per entrare alla Casa Rosada, una coda che si è allungata per quasi due chilometri.

E mentre la giustizia indaga su quanto è accaduto nelle ultime ore di vita del campione e sul tempo impiegato dalla prima ambulanza per arrivare a casa sua, cresce l’indignazione per le foto scattate da tre addetti alle pompe funebri, accanto alla bara aperta, con il corpo di Maradona esposto. La famiglia ha provato a fermarne la diffusione ma non c’è riuscita. Uno dei titolari dell’impresa funebre a conduzione familiare Sepelos Pinier, si è dichiarato all’episodio, spiegando che i tre addetti non sono dipendenti della ditta, ma esterni che erano stati incaricati semplicemente del trasporto degli addobbi per la cerimonia funebre. I tre (sono ritratti mentre sorridono e con il pollice alzato a pochi centimetri dalla testa di Diego) hanno approfittato di un momento in cui sono rimasti soli con la salma. Adesso uno dei tre sarebbe scomparso.