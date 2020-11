Cazzullo dice che Maradona è un mito perché «fu sorpreso da Biscardi alla toilette con l’ospite femminile»

State of Media in Italy

Se qualcuno dovesse chiederci conto dello stato dei media in Italia, gli proporremmo sicuramente questo stralcio del pezzo di Aldo Cazzullo su Maradona, pubblicato sul Corriere della Sera. La firma di punta della più importante testata italiana, infatti, fa un paragone tra Messi e Maradona, affermando che il primo sia fondamentalmente un calciatore, mentre il secondo un mito.

Cazzullo su Maradona e la differenza con Messi

Quale potrà essere, dunque, il termine di paragone per una questione così importante e – per di più – centrale nella spiegazione della fenomenologia del Diez? Si potrebbe dire, per esempio, che Maradona è stato il personaggio che ha guidato il suo Paese al successo sportivo per eccellenza – la vittoria in un mondiale con un riscatto geopolitico nei confronti dell’Inghilterra -, mentre Messi in nazionale non è mai stato altro che un calciatore tra tanti. Si potrebbe dire che Maradona ha rappresentato l’identità di un popolo ed è stato una delle icone del Novecento, degna di entrare nei libri di storia.

Invece, Aldo Cazzullo sceglie le vie brevi. Ecco perché – secondo lui – Maradona è un mito, mentre Messi è fondamentalmente un calciatore: «Di Messi non si conosce una donna che non sia la fidanzata della giovinezza. Maradona fu sorpreso alla toilette da Biscardi con l’ospite femminile del Processo del lunedì». Poi, aggiunge questa nota esplicativa: «Per questo e per mille altri motivi la sua morte è diventata la notizia del giorno in tutto il mondo».

Cazzullo su Maradona e Messi e il paragone riguardante le donne

Oltre a essere un paragone riduttivo per la storia personale e sportiva di Diego Armando Maradona, l’uomo capace di far vincere lo scudetto al Napoli – unica squadra del sud a riuscire nell’impresa -, sembra anche un criterio improntato a una sorta di egocentrismo machista: il mito, insomma, è quello che riesce a conquistare più donne, a vivere più avventure. Il “normale” è il monogamo, come se fosse anche un po’ noioso. Quando si parla di Maradona, quando si hanno gli occhi del web puntati addosso, è chiaro che la pressione aumenti. Ma anche per questo sarebbe opportuno scegliere le parole giuste per spiegare fenomeni e processi.