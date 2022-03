La decisione del colosso dei videogiochi di escludere non solo la nazionale, ma anche tutti i club

Le squadre russe di calcio non possono più giocare neanche sulle piattaforme EA

La strada era stata tracciata dalle decisioni prese negli ultimi giorni da parte delle varie federazioni sportive di tutto il Mondo: dopo esser state escluse dalle competizioni internazionali, adesso le squadre russe spariscono anche da quelle virtuali. Lo ha comunicato EA Sports che ha annunciato l’inizio della cancellazione non solo della Nazionale russa, ma anche di tutte le squadre di club presenti all’interno del suo noto videogioco a tema calcio: FIFA 22 (e similari). Ma la decisione non riguarda solamente il titolo calcistico.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un tweet in cui è stato annunciato l’inizio del processo di rimozione di tutte le compagini russe presenti all’interno di FIFA 22.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

«In linea con i nostri partner alla Fifa e alla Uefa, EA Sports ha iniziato il processo di rimozione della squadra della Nazionale russa e di tutte le squadre russe dai prodotti EA Fifa: Fifa 22, Fifa mobile e Fifa online». La decisione, dunque, è stata presa e non riguarda solamente il famoso videogioco a tema calcio. Perché, nelle stesse ore, la stessa Electronic Arts ha annunciato lo stesso tipo di provvedimento anche per quel che riguarda un altro videogame molto noto.

A statement from EA SPORTS NHL: pic.twitter.com/2uX4h55ok4 — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) March 2, 2022

Squadre russe escluse da tutti i videogiochi di EA Sports

Nel secondo caso, quello di NHL, non si fa riferimento solamente alle squadre russe, ma anche a quelle bielorusse (come già deciso dalla IIHF, l’International Ice Hockey Federation). Minsk, dunque, subisce lo stesso trattamento di Mosca per aver permesso ai carri armati e alle forze militari inviate dal Cremlino di accedere al confine Nord dell’Ucraina passando proprio nel Paese guidato da Aleksandr Lukashenko. Entrambi gli annunci pubblicati dal gigante dei videogiochi, contengono un analogo messaggio: «Siamo con il popolo ucraino e ci uniamo alle voci di tutto il mondo che chiedono la pace».