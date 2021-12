Come ha fatto Spotify a fornirti l’aura influenzata dalla musica che ascolti?

Ultimo mese dell’anno, tempo di iniziare a fare bilanci. Tra gli altri, ci pensa – come ogni anno – anche Spotify ma in maniera nuova. C’è infatti una nuova funzione che restituisce agli utenti la loro “colonna sonora del nuovo normale” in un 2021 che, inevitabilmente, è stato fatto di alti e bassi. So chiama Spotify Wrapped Aura e il suo scopo è quello di leggere l’aura audio mostrando, attraverso i colori, cosa dicono di te le canzoni che hai ascoltato nel 2021.

I bilanci dell’anno con Spotify Wrapped Aura

Chi utilizza Spotify da oggi vedrà comparire la cartella brani preferiti del 2021 sotto la voce “Wrapped 2021”. Lo scopo è quello di generare una playlist che raccolga tutte le canzoni più ascoltate di quest’anno per ricreare il film personale di ognuno degli utenti di Spotify (attualmente, nel mondo, se ne contano 400 milioni). La novità di quest’anno consiste in una serie di nuove caratteristiche che aiuteranno gli utenti a classificare meglio le loro abitudini di ascolto – come sottolinea anche Mashable -.

Come funziona Your Audio Aura Spotify?

Cos’è, quindi, questa Audio Aura che Wrapped permette di individuare? La funzione si focalizza sull’umore della musica che si è scelto di ascoltare. Audio Aura va a «mappare gli umori di alto livello dell’ascolto delle persone in colori», ha spiegato il Senior Director of Product for Personalization di Spotify Ziad Sultan durante la presentazione della nuova funzione. Ogni Audio Aura è personalizzata a seconda dei due migliori stati d’animo nel 2021. Ognuno degli audio Aura è una combinazione delle aure e dei colori che rappresentano questi stati d’animo. La fusione di stati d’animo farà comparire un grafico che potrà essere condiviso sui social media. Una bellissima novità per chi, tra le altre cose, ama definire se stesso e la propria personalità anche in base alla musica che ascolta e che ama condividere con gli altri.