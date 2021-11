Spotify dedica uno spazio della piattaforma a Netflix

Netflix finisce su Spotify in uno spazio dedicato agli audio e alle musiche dei film e degli spettacoli provenienti dalla piattaforma di streaming. In aggiunta a questo, saranno disponibili in una playlist anche audio esclusivi che – su Netflix – non sono stati inseriti in nessuna colonna sonora di film o serie TV.

Netflix su Spotify: in che modo?

Spotify ha introdotto un nuovo spazio che – spiega The Verge – ospita tutta la musica degli spettacoli e dei film di Netflix. Un post nella newsroom di Spotify spiega che sia gli utenti non abbonati alla versione Premium che gli abbonati possono accedere allo spazio che l’app ha dedicato alla piattaforma di streaming. In che modo? Basterà scrivere «Netflix» nella sezione Ricerca di Spotify, in prossimità della lente d’ingrandimento.

Tra i risultati, apparirà il profilo ufficiale di Netflix – come fosse un artista – e, una volta dentro, troverete le playlist ufficiali di serie TV targate Netflix come La Casa de Papel, On My Block e Bridgerton, insieme alle colonne sonore ufficiali di Cowboy Bebop, Bruised, Squid Game e altri. Il profilo include anche alcuni dei podcast ufficiali di Netflix, come Okay, Now Listen e The Crown: contenuti ufficiali accessibili da questa singola posizione. Inoltre, Spotify ha lanciato un’ulteriore nuova esperienza esclusiva per la promozione del nuovo film Netflix The Harder They Fall. Il contenuto darà la possibilità di accedere ad un dietro le quinte della realizzazione della colonna sonora del film, che include canzoni di Jay-Z, Kid Cudi, Koffee e Ms. Lauryn Hill.

C’è da dire, comunque, che non è la prima volta che Spotify avvia una collaborazione con un altro grande protagonista dello scenario audiovisivo. Già nel 2019, infatti, Spotify aveva collaborato con Disney, le cui playlist ufficiali, colonne sonore e podcast sono ancora disponibili nell’app. Chi sarà il prossimo?