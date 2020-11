Il Telefono Azzurro riaggancia la cornetta: cancellato il video delle polemiche

Un video infelice che ha suscitato un vespaio di polemiche. Alla fine, dopo giorni intensi sul fronte delle contestazioni, lo spot Telefono Azzurro in occasione del 31esimo anniversario della dichiarazione dell’Onu sui diritti dell’infanzia, è stato cancellato. Nel video si mostrava un uomo impegnato in un salvataggio durante un incendio: si trova di fronte due bambini impauriti nel bel mezzo delle fiamme che divampano, ma lui sceglie di salvare il cane. E da qui l’hashtag #primaibambini. Ma dopo le numerose proteste è arrivato il passo indietro.

«Siamo soddisfatti per il ritiro dello spot dai social di Telefono Azzurro e speriamo che sia ritirato anche da tutti i circuiti della distribuzione. Riteniamo che questa campagna, lanciata con l’hashtag #primaibambini, sia diseducativa e lontana da ogni principio etico che vuole l’inclusione e non l’esclusione – ha detto Massimo Comparotto, Presidente di Oipa Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ndr) – .Sul piano sociale genera divisioni e fratture fondate su false suggestioni del tipo ‘chi aiuta gli animali non ama i bambini’. In conseguenza di questo video-spot, Telefono Azzurro ha probabilmente perduto diversi sostenitori amici degli animali. Perché chi ama gli animali ama anche gli umani e chi fa donazioni a favore degli animali di solito le fa anche a favore degli umani in difficoltà».

Spot Telefono Azzurro cancellato dopo le proteste

E la scelta dello Spot Telefono Azzurro, in effetti, ha sbagliato evidentemente la mira. Con quella campagna social, infatti, venivano messe in contrapposizione due dinamiche che, in realtà, non possono mettersi a confronto. Quel senso di colpa che si vuol – anzi, voleva – far provare allo spettatore è completamente fuori target. Anche perché la colpevolizzazione è un metodo comunicativo che – spesso e volentieri – fallisce il proprio bersaglio. E così è accaduto questa volta. Anche questa volta.

(foto di copertina: da spot del Telefono Azzurro)