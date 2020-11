Il partito di Lucia Annibali impone alla Rai lo stop all’intervista di Franca Leosini a Luca Varani

La questione è la seguente: l’intervista Leosini cancellata dal palinsesto della Rai era quella realizzata nel 2016 a Luca Varani, il mandante dell’aggressione con l’acido a Lucia Annibali, attuale parlamentare di Italia Viva. Si tratta di una delle interviste in cui la storica giornalista e scrittrice, che si confronta sempre con i protagonisti dei più efferati delitti italiani, era stata particolarmente intransigente con la persona che stava intervistando. Sarebbe dovuta andare in onda nel palinsesto di Domenica Con, una vera e propria “maratona” della Leosini su Rai Cultura, dedicata al tema della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che verrà ricordata il 25 novembre.

Intervista Leosini cancellata: le proteste della politica

Lucia Annibali avrebbe ammesso di aver fatto partire la protesta contro la Rai in un’intervista al Fatto Quotidiano, all’interno della quale ha definito offensiva l’intervista della Leosini: «Ho trovato il suo racconto inopportuno e a tratti profondamente offensivo» – ha spiegato al giornale, non volendo però commentare i passaggi che lei ritiene controversi di quella stessa intervista. I suoi colleghi di partito ed ex colleghi di partito, allora, hanno fatto pressioni – attraverso le loro dichiarazioni pubbliche – affinché la Rai potesse tornare indietro rispetto alla decisione di mandare nuovamente in onda l’intervista a Luca Varani.

La nota di Rai Cultura è arrivata di conseguenza: «Si trattava un’intervista senza sconti e senza nessun tipo di compiacimento, che ribadiva – condannandola apertamente – tutta la gravità e la gratuità di un gesto criminale. Tuttavia, per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori, Rai Cultura ha deciso di non mettere più in onda quell’intervista, mantenendo la programmazione del film tv ‘Io ci sono’ con Cristiana Capotondi che fa rivivere il grande coraggio e la straordinaria determinazione di Lucia Annibali».

Intervista Leosini cancellata, la sua amarezza

Amareggiata Franca Leosini, che – dopo aver appreso la decisione della Rai – ha sottolineato: «Certe vicende sono ormai di dominio pubblico da anni. Quell’intervista è del 2016. Di questo passo, ragionando così, si dovrà stendere un velo pietoso su qualsiasi fatto di cronaca?». In quell’intervista, la Leosini non aveva fatto alcuno sconto a Luca Varani e aveva fortemente ribadito l’insensatezza di un gesto di violenza gratuita nei confronti di una donna. Non si poteva di certo pensare che in quell’intervista ci fosse una qualche esaltazione o una seppur lontana giustificazione del protagonista maschile della vicenda.