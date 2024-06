La spesa dei partiti su Facebook: il confronto tra il 2019 e il 2024

Sono cambiate le strategie social per quel che riguarda le inserzioni politiche in vista delle imminenti elezioni Europee?

Sono cambiati gli attori, i partiti, le coalizione nazionali. Sono cambiate anche le regole di ingaggio per quel che riguarda i contenuti politici sponsorizzati su Facebook. Ed è cambiata anche la spesa che la politica italiana ha fatto sulla piattaforma per le sue inserzioni in vista delle Europee 2024. Rispetto al 2019, infatti, oggi ci sono candidati che hanno deciso di investire molto di più. Altri, invece, hanno provato a limitare le campagne targettizzate sulla piattaforma di Meta. In linea generale, però, un dato è molto significativo: per un numero piuttosto simile di inserzioni, sono stati spesi almeno 80mila euro in più.

Spesa partiti su Facebook, il confronto 2019-2024

Partiamo dal Centrodestra: nel 2019 il vero “mattatore” delle campagne a pagamento su Facebook era stato Silvio Berlusconi. Tantissimi i post sponsorizzati, a differenza di quanto fatto da Matteo Salvini (e dalla Lega) e da Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). Oggi il paradigma è stato invertito: FdI e il Carroccio hanno speso molto di più di Forza Italia (e del suo leader #Tajani). In controtendenza la strategia social del PD: nell’ultimo mese della campagna elettorale per le Europee sono stati investiti 45mila euro in meno rispetto a cinque anni fa. Anche il M5S ha cambiato registro: zero investimenti in inserzioni su Facebook nel 2019, mentre oggi ci troviamo di fronte alla pagina di Giuseppe Conte che ha deciso di spendere (fino a oggi) oltre 30mila euro. Per quel che riguarda gli altri partiti, un grande cambiamento è stato registrato per Più Europa, soprattutto in termini di contenuti politici sponsorizzati a pagamento pubblicati sul social di Meta: si è passati dai “soli” 13 del 2019 ai 356 di oggi.

In linea generale, possiamo sottolineare – come evidenziato dai dati raccolti da Elikona Analytics, che sono cresciuti gli investimenti per le inserzioni politiche su Facebook e che è cresciuta di quasi 20 euro la spesa media per ogni singolo contenuto sponsorizzato. Strategie che pagheranno? La risposta arriverà nella giornata di lunedì, il giorno dopo la chiusura delle urne.