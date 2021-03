Cos’è successo davvero tra Scanzi e Cartabianca

La sospensione non è imputabile a una decisione di Bianca Berlinguer, ma è un provvedimento transitorio in attesa del pronunciamento del comitato etico della Rai

Non è stata una decisione né definitiva, né tantomeno orientata esclusivamente dalla conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer. La sospensione Scanzi dal programma di approfondimento politico di Raitre arriva dieci giorni dopo la polemica sulla vaccinazione somministrata al giornalista del Fatto Quotidiano. Diverse realtà politiche, tra cui Italia Viva che ha molto peso in commissione di Vigilanza Rai grazie alla presenza del deputato Michele Anzaldi, hanno stigmatizzato il vaccino a Scanzi, perché avvenuto in anticipo sui tempi previsti per la fascia d’età di appartenenza. Durante l’ultima puntata, il giornalista del Fatto Quotidiano aveva spiegato le motivazioni che lo avevano portato a farsi somministrare il vaccino, ma le sue parole non avevano gettato acqua sul fuoco della polemica.

LEGGI ANCHE > L’ultimo scontro tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Sospensione Scanzi, cosa è successo davvero

Nella puntata di ieri, diversamente da quanto annunciato, Andrea Scanzi non era in trasmissione. A spiegare questa scelta è stata la stessa Bianca Berlinguer che ha presentato la puntata in remoto, visto il suo isolamento fiduciario, in seguito a un contatto con un positivo al coronavirus. La giornalista ha spiegato che non si tratta di una scelta definitiva e che, comunque, è stata presa di comune accordo con l’ospite fisso della trasmissione, in vista del pronunciamento del comitato etico della Rai sul tema.

«Avevo invitato Andrea Scanzi in trasmissione. Come sapete – è stata la spiegazione di Bianca Berlinguer – è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila, era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai – non ne sapevo nulla – avrebbe investito il Comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto».

Insomma, nulla è ancora deciso sulle sorti di Scanzi in televisione, ospite di una trasmissione del servizio pubblico. Dipenderà, è chiaro, dalla discussione in seno al comitato etico. Non si esclude, dunque, che la prossima settimana l’editorialista del Fatto Quotidiano possa tornare in video accanto alla giornalista di Raitre.