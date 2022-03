Sogei attende comunicazione per i disservizi creati da Areti

Dopo il down di ieri, Sogei fa sapere che è in attesa di riscontri e verifiche conclusive per i disservizi creati da Areti

Le principali criticità relative al down di Sogei nella serata di ieri – che ha portato, oggi, l’Agenzia delle Entrate a prorogare i termini per gli adempimenti fiscali – dovrebbero essere risolte. A comunicarlo nella serata del 31 marzo tramite comunicato ufficiale è Sogei stessa, menzionando i disservizi creati da Areti, con la quale abbiamo parlato nel pomeriggio di oggi. Quello che è emerso dalle dichiarazioni rilasciate da Areti, società del Gruppo Acea che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica a Roma – è che c’è stato «intorno alle ore 14 si è verificato un cosiddetto “buco di tensione” che ha interessato la rete elettrica che alimenta le utenze della zona Cecchignola».

Sogei sta per terminare il ripristino di tutti i servizi erogati

L’ultima dichiarazione di Sogei chiarisce che il ripristino di tutti i servizi erogati – compreso l’accesso a Agenzia delle Entrate, ad Agenzia dogane e monopoli e al Dipartimento Finanze del Mef – dovrebbe essere quasi completo. «Sogei informa che sono state risolte le principali criticità riscontrate sulla rete – afferma la nota di aggiornamento sulla situazione – e sono attualmente in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati». Viene specificato che la causa dei disservizi è da imputare a Areti: «Siamo in attesa di riscontri e verifiche tecniche conclusive per i disservizi creati da Areti Spa che hanno portato all’interruzione del servizio» e lo statement termina con le scuse agli utenti per tutti i disagi che possono essere stati affrontati nelle ultime 24 ore.

Prosegue quindi l’opera di collaborazione tra Areti e Sogeri per venire a capo del problema e ripristinare tutto com’era prima del pomeriggio di ieri, con i primi problemi che si sono manifestati con l’impossibilità di scaricare green pass o, per i medici di base, di dialogare con le farmacie. Tra i servizi digitali cui è stato impossibile accedere, come abbiamo già accennato, ci sono stati anche quelli offerti dall’Agenzia delle entrate.