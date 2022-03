Down Sogei, l’Agenzia delle Entrate proroga i termini di prescrizione e decadenza degli adempimenti fiscali

Proroga dall’Agenzia delle Entrate dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali a causa dei disservizi che si sono registrati sul suo portale nella giornata di ieri, che ancora non sono stati del tutto risolti. La legge permette di adottare, in questi casi, ovvero quando il malfunzionamento è dipeso da circostanze imprevedibili e non evitabili, un provvedimento di proroga dei termini.

Proroga dall’Agenzia delle Entrate dei termini di scadenza di tasse ed imposte

Ieri Sogei comunicava di non aver subito alcun attacco cyber e che «i servizi non sono disponibili per problemi tecnici». Con questa nota, Sogei «chiariva» la natura del problema che ieri pomeriggio rendeva inaccessibili diversi portali legati ad Agenzia delle Entrate, ad Agenzia dogane e monopoli e al Dipartimento Finanze del Mef. Le comunicazioni venivano date tramite l’account Twitter dell’Agenzia delle Entrate, nell’impossibilità di accedere ai vari portali:

Il nostro sito è momentaneamente irraggiungibile a causa di problemi tecnici. Ci scusiamo per il disagio. Il partner tecnologico è al lavoro per risolvere il prima possibile il disservizio, che non ha in alcun modo interessato la sicurezza di dati sensibili. https://t.co/zM2ih8asoq — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) March 30, 2022

Pochi minuti fa, la stessa Agenzia interviene con una nuova comunicazione tramite il suo account Twitter, annunciando la proroga dei termini delle scadenze fiscali a causa del recente blocco del sistema informativo della fiscalità:

#Blocco sistema informativo della fiscalità: l’Agenzia emanerà #provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena il partner tecnologico @Sogei_SpA avrà provveduto a riattivare servizi e collegamenti. Prevista anche #proroga termini https://t.co/U2NOinbW0x pic.twitter.com/RHWnZHYsuN — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) March 31, 2022

Nel comunicato stampa della stessa, si legge che: «a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 di ieri, 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti al collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate». Dunque, in virtù di questa situazione, l’Agenzia comunica ai cittadini che provvederà ad adottare un provvedimento di «irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti».

Questa norma impone che quando gli uffici finanziari non funzionano con regolarità a causa di eventi straordinari, quindi eccezionali, non imputabili a difetti o malfunzionamenti della struttura dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento delle obbligazioni e di formalità previsti dalle norme relative alle imposte e alle tasse a favore dell’erario, che scadono durante il lasso di tempo di mancato o irregolare funzionamento del sistema, sono prorogati con provvedimento dedicato pubblicato sul sito dell’Agenzia.