Il down di Sogei: «Problema tecnico, non attacco hacker»

«Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi non sono disponibili per problemi tecnici». Con questa nota, davvero lapidaria, Sogei ha comunicato l’entità del problema che, da questo pomeriggio, ha reso inaccessibili diversi portali legati ad Agenzia delle Entrate, ad Agenzia dogane e monopoli e al Dipartimento Finanze del Mef. Tutte queste comunicazioni sono state effettuate attraverso Twitter, dal momento che è impossibile – come evidenziato – accedere ai vari portali:

Sogei down, i vari problemi che si sono registrati

Anche Agenzie delle Entrate comunica che il partner tecnologico, ovvero Sogei, è al lavoro per cercare di ripristinare il problema:

Il nostro sito è momentaneamente irraggiungibile a causa di problemi tecnici. Ci scusiamo per il disagio. Il partner tecnologico è al lavoro per risolvere il prima possibile il disservizio, che non ha in alcun modo interessato la sicurezza di dati sensibili. https://t.co/zM2ih8asoq — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) March 30, 2022

Soprattutto per le Agenzie delle Entrate il problema del down e dell’inaccessibilità dei servizi si colloca a ridosso di una data importante, come lo è la scadenza telematica per la presentazione degli F24 delle rateazioni degli avvisi bonari. Diversi utenti, che da questo pomeriggio si stavano recando sul portale per ottemperare a questa scadenza, si sono ritrovati nell’impossibilità di proseguire. Il problema, comunque, non è collegato direttamente al servizio dell’Agenzia delle Entrate, ma sembra collocarsi a monte, proprio a livello del partner tecnologico (Sogei, appunto) che ha comunicato di essere stato colpito da un problema tecnico.

Quest’ultimo problema tecnico, secondo alcune fonti (riportate dal Sole 24 Ore), sarebbe collegato a un «malfunzionamento dei circuiti elettrici», quegli stessi circuiti che assicurano la connettività: per intenderci, sarebbe un problema legato all’infrastruttura fisica di Sogei e non a quella digitale.

Quali sono i servizi coinvolti dal down di Sogei

Non soltanto Agenzie delle Entrate: ci sono diverse strutture che sono state condizionate dal down di Sogei. Si pensi alla piattaforma sanitaria necessaria ai medici di base e alle strutture sanitarie in generale per erogare i Green pass, immettere i dati dei pazienti positivi o negativi al coronavirus all’interno della piattaforma e generare le apposite certificazioni: in seguito a questi problemi tecnici, i cittadini non potranno ottenere questa documentazione. Ecco perché, chi si è sottoposto a un tampone nella giornata di oggi, avrà problemi a scaricare il green pass.

Bloccate anche le scommesse online di Snai, Lottomatica, Sisal: si tratta di servizi che sono erogati da Sogei.