Green pass, ricette del medico e certificazioni in farmacia: perché ci sono problemi

Il problema che ha caratterizzato, da questo pomeriggio, Sogei ha avuto una ricaduta a cascata su una serie di servizi che, soprattutto in questi giorni, sono quantomai essenziali. Stiamo parlando, ad esempio, del green pass (irraggiungibile – come si può vedere dalla schermata riportata in copertina – dall’app IO che complessivamente funziona, ma che inizia ad avere problemi esattamente quando si richiede il download del green pass), dell’app Immuni e di tutti quei servizi informatici che mettono in comunicazione, ad esempio, i medici di base e le farmacie.

Problemi ricette e green pass in seguito al danno al sistema di Sogei

Il monitoraggio delle spese sanitarie, infatti, è gestito da Sogei: pertanto, quando un medico di base ha necessità di inviare una prescrizione medica in farmacia utilizza un servizio di Sogei. Sin dal pomeriggio di oggi – secondo alcune testimonianze da noi raccolte, il servizio non era disponibile già dalle 16.30 – si sono verificati problemi di comunicazione.

Molti pazienti, dunque, hanno avuto problemi con i farmaci, ma anche con le certificazioni Covid: i medici di base non hanno avuto la possibilità, ad esempio, di inviare i certificati di guarigione o di malattia da Covid. Una serie di problemi a cascata, dunque, per chi deve astenersi o tornare al lavoro: il certificato verde, infatti, viene rilasciato e verificato attraverso la piattaforma nazionale-Dgc, realizzata mediante l’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria e gestita da Sogei. Si tratta di una struttura particolarmente complessa, che sfrutta un’architettura a micro servizi altamente scalabile, un repository noSQL e un innovativo sistema di code. Mentre il sito https://www.dgc.gov.it/web/ – realizzato da Sogei – risulta essere funzionante, è ancora impossibile scaricare la certificazione verde anche da qui.