La Lega verrà denunciata per l’sms agli abitanti di Castenaso che viola la loro privacy

Decine di cittadini di Castenaso, alle porte di Bologna, mi hanno scritto per segnalarmi quello che vedete. Messaggi al proprio numero di cellulare con l’invito a votare Lucia Borgonzoni e Lega. Questi cittadini si stanno chiedendo come la Lega sia in possesso dei loro numeri dato che non gli risulta di aver rilasciato alcun consenso per ricevere messaggi elettorali e inviti al voto. Sto raccogliendo uno per uno questi messaggi per farne una GIGANTESCA segnalazione al Garante della Privacy. Se Lega e Borgonzoni hanno ottenuto questi numeri in modo lecito non avranno alcun problema a dimostrarlo al Garante. Giusto?! #castenago #bologna #maranello #massaggio #elettorale #consenso #cellulare #lega #borgonzoni #garante #garanteprivacy