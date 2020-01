Torna Simone Montedoro in Don Matteo 12 e noi lo abbiamo intervistato in occasione della presentazione della fiction “Come una madre” che andrà in onda su Rai 1. Nella serie l’attore interpreta Lino, il marito di Angela a cui presta il volto Vanessa Incontrada. Sono una coppia felice, lei è un’assistente sociale, una donna attiva, empatica, dal carattere solare. La loro vita purtroppo viene sconvolta quando perde il figlio in un incidente stradale, una tematica molto delicata e attuale dopo le recenti stragi su cui Simone Montedoro ci offre una riflessione: “A volte non si può evitare perché il destino è quello, ma quando non prendi precauzioni la colpa è soltanto tua. Quando si portano bambini bisogna mantenere uno stato adeguato. La fiction racconta fatti di attualità, anche se cerchiamo non tanto di raccontare il lutto ma raccontare come il valore della famiglia possa aiutare a superarlo”.

Per tutti gli amanti della fiction Rai però il nome dell’attore è legato indissolubilmente al suo storico Capitano Tommasi e Simone Montedoro in Don Matteo 12 sarà l’ ospite speciale nella terza puntata, che andrà in onda il 23 gennaio. A proposito di questo l’attore ci ha regalato alcune succose anticipazioni su quello che succederà: “Farò la terza puntata, la Lux Vide mi ha chiesto di tornare per permettere al pubblico di salutare il Capitano Tommasi dato che si pensa sarà l’ultima stagione. Lui torna, viene colpito in testa e dopo aver perso la memoria pensa di essere il Capitano dei Carabinieri di Spoleto e c’è tutta la commedia del fraintendimento. Sarà molto divertente e si affronteranno momenti di sentimento abbastanza intensi”.

Simone Montedoro in Don Matteo 12 per una puntata, ma non se ne vorrebbe più andare

Quando gli chiediamo come abbia preso l’uscita di scena di Caterina Sylos Labini, moglie del maresciallo Cecchini, Simone Montedoro a proposito della controversa scelta della prima puntata di Don Matteo 12 risponde: “Dovreste chiederlo alla produzione perché fa uscire i personaggi. A me avevano detto che non sapevano più come raccontare il Capitano. Il nostro mestiere è fatto di piccoli e grandi amori, bisogna andare avanti. Ho scoperto sul set della moglie di Cecchini, dopo tra l’altro 3-4 giorni che giravo. Sono decisioni interne. Non è stata una mia scelta andarmene”. Sulla possibile chiusura della serie Simone Montedoro ha le idee ben chiare e la pensa come gli spettatori che la premiano con ascolti stellari: “Vorrei che Don Matteo continuasse all’infinito, finché gli spettatori lo vorranno. Queste sono decisioni della produzione, ma squadra che vince non si cambia. Se mi venisse proposto tornerei subito, poi ormai con Terence e Nino c’è grande amicizia”.