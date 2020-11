Scoppia lo #SharpieGate, il nuovo complotto rilanciato dai supporter di Trump

Non è ancora finito il conteggio dei voti e già scoppia un nuovo complotto anti Trump, lo #SharpieGate. Sostenitori del presidente infatti hanno iniziato a diffondere una teoria cospirazionista, senza alcune basi, secondo la quale in alcuni seggi sarebbero stati annullati voti di sostenitori di Trump per l’uso del pennarello, che sarebbe stato dato loro proprio al seggio.

La teoria alla base dello #SharpieGate, l’hashtag che sta facendo tendenza sui social media, ha preso piede in Arizona e in parti della Pennsylvania, ovvero due Stati sui quali la campagna di Trump è nervosa. A smentire questa nuova teoria cospirazionista però sono gli stessi funzionari dei seggi, spiegando che il voto con lo Sharpie, ovvero il pennarello, è assolutamente valido e che i voti non sono stati annullati per quello.

This is a problem. I personally know her, a school teacher from AZ. AZ votes not being scanned because poll workers were handing out sharpies #sharpiegate @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr pic.twitter.com/rFr4jbzAYK

Parole al vento per buona parte dei seguaci del presidente, che hanno inondato ogni piattaforma social con denunce sul presunto complotto anti Trump, sostenuti anche dall’Attorney General dell’Arizona, Mark Brnovich, un fedelissimo del presidente, che ha rilanciato la teoria chiedendo spiegazioni ufficiali a Maricopa County, dopo aver ricevuto centinaia di lamentele per lo #SharpieGate. Tra i sostenitori del “complotto del pennarello” anche un agente immobiliare dell’Arizona, famoso per aver accusato il governatore repubblicano dello Stato di essere un “tiranno” per le restrizioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19. La sera del voto l’uomo avrebbe postato un video su Facebook nel quale una donna sostiene di aver visto scrutatori costringere votanti a usare Sharpie invece delle penne regolari e poi di aver assistito alla bocciatura di schede marcate col pennarello, a differenza di quelle con la penna. Un video che nonostante la segnalazione di Facebook sul fatto che contenesse informazioni false, è stato condiviso da oltre 100mila persone.

In Arizona, which turned blue last night, conservatives are cooking up a conspiracy theory that is already being called #SharpieGate.

The gist is they believe poll workers gave Trump supporters Sharpie markers to fill out ballots, which then somehow invalidated their votes. pic.twitter.com/qO0ppAZCDT

— Nick Martin (@nickmartin) November 4, 2020