C’è chi spende 15 euro l’ora per farsi selfie in uno studio con location ad hoc

Il narcisismo social rischia di essere arrivato a un punto di non ritorno. Milioni di selfie condivisi prima su Facebook, poi su Instagram e ora su TikTok (con Twitter che, per sua natura, è rimasto quasi al di fuori di questo fenomeno) di persone che pubblicano i propri autoscatti in rete. Una tendenza diventata modello di business come conferma quel che accadrà da domani, giovedì 1° aprile, in Belgio: a Liegi, infatti, apre il primo Selfie Studio. Gli appassionati tiktoker e instagrammer avranno a disposizioni addirittura 24 “location” differenti in cui potersi scattare foto. Ovviamente, tutto ciò non è gratis.

Ventiquattro “sfondi” diversi dove le persone potranno farsi selfie da condividere sui loro canali social. L’iniziativa, che pare essere un modello di business organizzato (e in linea con la legge del mercato) è partita dalla mente di un ragazzo belga che, in collaborazione con altri, ha realizzato questo “Selfie Studio”. Cosa si può fare lì dentro? Lo spiega il sito ufficiale.

Si parte dalla tariffa: al “al modico” costo di 15 euro l’ora, una persona può avere accesso alle varie “stanze” allestite all’interno della struttura di Liegi. Ovviamente, anche a causa della situazione pandemica, per accedere al Selfie Studio occorrerà prenotarsi online (attraverso i canali Instagram) o telefonicamente.

Un modello vincente di business? La storia ci darà la risposta a questa domanda. Sta di fatto che al selfie è dedicato anche un Museo in Ungheria e altre location create ad hoc per gli autoscatti in giro per il mondo (con gli Stati Uniti a fare da aprifila di questa nuova tendenza). Il creatore del Selfie Studio di Liegi, però, sembra essere molto convinto del suo progetto: «Cerchiamo di dare uno spazio e un arredamento che non avremo necessariamente a casa. Abbiamo già finito quattro-cinque set. Ce ne sono 24 in totale – ha dichiarato il giovane Noah Draga a Rtbf.de -. Qui abbiamo un muro di nuvole. Ottimo per i selfie. Abbiamo anche un muro di graffiti, è pieno di faccine con tante espressioni diverse. Ci sarà anche una piscina con tante palline e boe. Il pubblico di destinazione è dai 13 ai 26 anni, perché è il pubblico più popolare e quello che sfrutta al meglio i contenuti di TikTok e dei social media»