Selena, le dirette mentre tutti la cercano e «l’amica» influencer in passato contattata da Le Iene

La famiglia di Selena Jennifer Castillo ha un terribile sospetto. Che la figlia, allontanatasi da casa ormai 10 giorni fa, sia stata in qualche modo plagiata da un’amica. Un sospetto che non si basa semplicemente su quanto accaduto in questa circostanza, ma anche dai trascorsi dell’amica “influencer” (o aspirante tale) i cui comportamenti erano stati messi in evidenza anche in un servizio de Le Iene di qualche mese fa.

LEGGI ANCHE > La famiglia la cerca, sui social scrive “sto bene”: la storia di Selena Jennifer Castillo

Selena Jennifer Castillo e le dirette mentre la famiglia la cerca

La scomparsa di Selena Jennifer Castillo (i cui familiari si sono rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto?) è una sparizione che riguarda soltanto la vita reale. Invece, nel mondo virtuale la ragazza continua a essere molto attiva, partecipando anche – come dimostrano alcuni video che sono stati salvati e pubblicati anche in rete – alle dirette dell’amica influencer. Durante questi momenti (l’ultimo video è stato caricato su YouTube da terze persone nella giornata di ieri, 24 gennaio) Selena Jennifer Castillo si mostra sicura di sé, rivendica il fatto di essere andata via di casa, spiega di aver litigato con la madre ma di non essere sparita. Afferma di stare bene. Ma sembra davvero soltanto un modo di porsi davanti alla telecamera, non effettivamente corrispondente rispetto a quello che può provare una ragazzina di 16 anni che si è allontanata per la prima volta per così tanto tempo dalla propria famiglia.

In tutto questo, l’amica influencer di Selena sembra tenerle sponda. La ragazza di 17 anni era stata in passato intervistata da Le Iene (presentata come “Jessica”, ma il suo vero nome è diverso) per un altro episodio decisamente spiacevole avvenuto via social network: aveva mostrato a tutti le immagini di un ragazzo che si stava spogliando. Una vicenda tutta sbagliata, anche perché il ragazzo è affetto da disabilità, che tuttavia ha permesso alla giovane – paradossalmente – di aumentare il suo consenso su Instagram. Al momento, la ragazza ha oltre 61mila followers sul social network.

Followers che la guardano mentre – da un treno – scambia battute con Selena Jennifer Castillo, mentre afferma che la vicenda di cronaca che la riguarda è tutta una montatura giornalistica, alimentata dalle dichiarazioni della madre della 16enne, mentre si dichiara “gelosa” perché i familiari dell’amica sono andati in tv da Barbara D’Urso o perché sotto casa dei protagonisti della vicenda ci sono sempre le telecamere. Una storia, questa, che dimostra come sia scorretto l’utilizzo che viene fatto dei social network e che dimostra, al momento, anche l’impotenza delle forze dell’ordine che – nonostante la presenza di video, di dirette, di stories sui social – ancora non riescono a rintracciare la ragazzina sparita da casa.