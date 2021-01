La famiglia la cerca, sui social scrive «sto bene»: la storia di Selena Jennifer Castillo

Ancora un caso che riguarda una minore e che vede i social network, in particolare TikTok, al centro della storia. Selena Jennifer Castillo – 16 anni, nazionalità peruviana e guatemalteca – si è allontanata nei giorni scorsi dalla sua casa di Reggello, in Toscana. La madre e la sua famiglia la cercano disperatamente e si rivolgono alla trasmissione Chi l’ha Visto. La giovane non ha i documenti con sé e la sua sparizione improvvisa preoccupa e non poco. Tuttavia, c’è un luogo da cui Selena Jennifer non è mai sparita: sono i suoi social network.

LEGGI ANCHE > Nonostante il divieto del garante, TikTok funziona per chi non ha verificato l’età

Selena Jennifer Castillo ha contattato i suoi amici

La ragazza, infatti, sembra aver contattato i suoi amici su Facebook, con un messaggio all’interno del quale fa sapere di stare bene. Poche parole e un piccolo sospiro di sollievo per la famiglia, anche se questa sovrapposizione di mondi – il virtuale e il reale – non è mai garanzia di sicurezza. E se qualcuno si fosse appropriato del suo profilo sui social network parlando per lei?

«Non sono scomparsa. Sto bene!» – ha scritto la ragazza su Facebook ad alcuni suoi coetanei. La madre, invece, sul profilo Instagram della figlia, ha pubblicato un messaggio chiedendo aiuto ai suoi followers affinché possano dare una mano a ritrovare Selena Jennifer: «Fatemi un favore, prima che si sveglino e cancellino tutto, sto cercando mia figlia. Vogliamo solo che torni a casa. Sono la mamma e non è un gioco o una fake. Per favore, aiutatemi a trovarla».

Sembra la storia di un universo parallelo, che si arricchisce di un ulteriore elemento che orienta il movente della scomparsa verso il mondo dei social network. I familiari di Selena Jennifer, infatti, sono convinti che si sia allontanata dopo essere stata plagiata da una influencer di 17 anni che vive a Pisa. Quest’ultima, però, in una stories fa sapere di non essere più in compagnia della coetanea. Che, nel frattempo, è stata vista – pare – in diverse città d’Italia, in un momento in cui spostarsi non è davvero la cosa più semplice.

(La foto della minore, pubblicata dalla trasmissione Chi l’ha visto?, viene riproposta nel tentativo di agevolare le ricerche, nell’interesse della minore stessa e dei suoi familiari, ndr)