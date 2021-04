Scherzi a parte va a…

La nuova edizione di “Scherzi a parte” ha finalmente un volto e un conduttore e forse una data. Alla guida del programma ci sarà un volto che segna un ritorno importante per Mediaset: Enrico Papi. L’ex protagonista di “Sarabanda” subentra in corsa dopo il no di Paolo Bonolis che ha rifiutato il programma che aveva guidato con successo nell’ultima edizione. La partenza è prevista a maggio e gli scherzi ai danni dei big dello sport, del cinema, della tv e dello spettacolo sono già stati tutti registrati durante questi due anni (escluso il periodo pandemico di lockdown, ndr). Da capire se Papi sarà in compagnia o da solo. Si era fatto il nome di Alessia Marcuzzi ma la brava Alessia è impegnata con “Le Iene” e con le sue attività da imprenditrice e ha declinato l’invito. I giochi sono quasi fatti per Papi che segna così il suo ritorno a Mediaset.

