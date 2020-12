Amo Alberto, sono la sua compagna. I giornalisti sono cattivi

In questo periodo, in questo lungo periodo da quando è scoppiato il caso legato all’imprenditore Alberto Genovese passato da GENIOvese delle start up, all’arresto per stupro, violenza e sequestro di persona, c’è una persona che è come se fosse sparita, svanita, nel nulla.

Queste parole non risalgono a un mese fa, ma le apprendiamo proprio in queste ore. Per il resto, Sarah ha cancellato il suo profilo Instagram. Gli avvocati le hanno imposto il silenzio totale. Non rilascia interviste e non esce più da casa sua. Sappiamo però che comunica con Genovese attraverso lettere spedite in carcere: insomma Sarah fa ancora parte della vita di Alberto.

Di certo non sappiamo e non possiamo rispondere alla domanda più importante: Sarah Barruso, quante verità conosceva, sapeva, vedeva e custodiva nel suo cuore, a proposito della vita del “suo” Alberto Genovese?