Genovese ha incontrato la droga in America?

Per timore che questa manifestazione perdesse, col tempo, la sua vera natura, nel 2004 ha stilato i 10 principi del Burning Man: inclusione radicale, dono, demercificazione, autosufficienza radicale, auto espressione radicale in tutte le sue forme, sforzo comune, non lasciare traccia, partecipazione e immediatezza. E il “non lasciare traccia” è l’esatto motivo per cui la città viene sempre distrutta. Per rispettare in pieno questa regola, dopo la fine del festival, viene sempre incaricata una squadra per ripulire tutto, la Play restoration crew: per circa un mese setaccia l’area dove sorgeva la città in cerca di qualunque traccia da eliminare (alcool e ogni tipo di droga compreso). Inoltre, a Black Rock City non sono ammessi i soldi: nulla di può comprare (esclusi ghiaccio e caffè) e ogni scambio avviene attraverso il baratto.