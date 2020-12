Erano queste le immagini che Giletti avrebbe voluto mostrare?

«Avvocato, anche lei conosce il mondo della notte?»

«No, io non conosco la notte»

«Poi vedremo delle immagini di repertorio suo».

Immagini Giletti e l’avvocato Macrì

Questo breve ma deciso dialogo tra Massimo Giletti e il giovane avvocato Saverio Macrì, avveniva durante Non è l’Arena, domenica scorsa. In quel momento Macrì metteva il suo faccione in tv per difendere la giovane vittima delle violenze da parte di Alberto Genovese. Giornalettismo pubblica alcuni scatti, senza aggiungere alcun commento, che sono facilmente recuperabili sul web: basta andare nella home del profilo Instagram @55milanoformentera. Le foto non risalgono a dieci anni fa ma all’estate del 2018. Quindi pochissimo tempo fa. Due anni fa!

Macrì appare con Silvia Provvedi, con l’attore e amico Fabio Fulco e come avevamo annunciato con Ilario Alicante. Quest’ultimo è uno tra i più cari amici di Alberto Genovese come abbiamo raccontato dall’inizio di questa indagine. Alicante, Dj famoso, non ha mai risposto alla richiesta per un’intervista da rilasciare: ha visualizzato, ha letto anche una chat che gli abbiamo mandato e che pubblichiamo, ma non ha risposto. Come del resto i tanti del cerchio magico di Alberto. Alicante per Genovese aveva una playlist particolare da far ascoltare durante le sue feste, durante i suoi “Animal Party” a “Terrazza Sentimento”.

Macrì e Alicante erano amici? Si tratta solo di un selfie casuale? Perché la vittima e i suoi familiari hanno scelto improvvisamente l’avvocato Liguori? È vera l’indiscrezione lanciata da Gianluigi Nuzzi di un accordo tra le parti pari a 5 milioni di euro? Troppe domande, al momento attendiamo le riposte. Ma soprattutto: perché Macrì ha “subìto” un cambio di ruolo dopo aver messo la faccia in tv più volte proprio per difendere la vittima?