Caso Genovese: fuori gli avvocati Macrì e Procaccini

Scoop di “Quarto Grado”, guidato dall’ottima Siria Magri e del bravo Gianluigi Nuzzi (sempre preparati, ndr). Succede quello che avevamo previsto. Rinunciano al mandato, legato alla difesa della vittima che ha subito violenza da Alberto Genovese, gli avvocati Luca Procaccini e Saverio Macri’ cosi’ come il pool di psicologi che finora hanno assistito la 18enne che, lo scorso 10 ottobre, è stata prima stordita con droga e poi stuprata dall’imprenditore, ora in carcere.

Avvocati caso Genovese, cosa sta succedendo

Lo comunicano i due legali in una nota con sui spiegano di aver deciso di lasciare l’incarico in seguito a un servizio andato in onda ieri sera a Quarto Grado, in cui si è parlato di un pranzo misterioso, che risale



al sabato 28 novembre, in un ristorante milanese tra la giovane e un suo amico fidato e tre persone dell’entourage di Genovese, violando anche le norme anti covid.

Un pranzo al termine del quale, dopo un colloquio in un altro luogo, la ragazza si sarebbe recata nello studio dell’avvocato Luigi Liguori per farsi assistere da lui. Liguori che è cresciuto professionalmente al fianco di Giannino Guiso, lo storico difensore di Bettino Craxi morto nel 2015.

«Le notizie riportate ieri sera nell’ambito della trasmissione televisiva Quarto Grado – scrive l’avv. Procaccini – che riportano di contatti intervenuti sabato scorso tra l’assistita e persone dell’entourage di Genovese, vere o false che siano, ma che vanno lette unitamente ad una ulteriore serie di circostanze, hanno fatto assumere a me ed al collega Macrì la determinazione di non volere più far parte della difesa della giovane ed ai medici che hanno fin ora seguito la ragazza di non voler più occuparsi del caso«.

A questa notizia si aggiunge che proprio nei giorni scorsi, noi di Giornalettismo avevamo mostrato le immagini dell’avvocato Macrì che da un lato affermava a Massimo Giletti di non conoscere il mondo della notte, dall’altro abbiamo poi scoperto che queste parole non corrispondevano al vero. Nelle ultime ore abbiamo anche trovato alcuni elementi che legavano Macrì a Leali, almeno per alcune partnership tra i loro locali notturni e di divertimento, a Formentera (domande e dubbi sono enormi dentro questa situazione, ndr).

Il CASO Genovese pur essendo alle sue battute iniziali, si prepara a far un gran RUMORE.