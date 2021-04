Facebook ha finalmente pubblicato la dichiarazione di rettifica richiesta dall’AGCM

Oggi, sul newsfeed di Facebook è comparso un messaggio che senz’altro avrete notato. L’anteprima comunica che l’AGCM ha multato Facebook per una pratica commerciale scorretta. Si tratta, tuttavia, di un provvedimento del lontano novembre 2018 che prevedeva la pubblicazione di una rettifica, secondo quanto richiesto dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, da parte del social network. Questa rettifica, nel corso degli ultimi tre anni, non era stata ancora pubblicata.

Sanzione AGCM per Facebook, cosa è comparso nel newsfeed

Nel link che si apre a partire dal newsfeed si legge:

«Le società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. n on hanno informato adeguatamente e immediatamente i consumatori, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti. In tal modo hanno indotto i consumatori a registrarsi sulla Piattaforma Facebook, enfatizzando anche la gratuità del servizio. Tale pratica è stata valutata scorretta, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo). L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo».

Ma cos’era successo e perché la pubblicazione della rettifica è arrivata in maniera così tardiva? Come detto, il dispositivo dell’AGCM è del novembre 2018. In quella circostanza, veniva rilevata una pubblicità ingannevole da parte di Facebook. La piattaforma, secondo l’AGCM, aveva violato gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, «inducendo ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti». Insomma, Facebook – per invitare gli utenti a iscriversi – sottolineava la gratuità dei suoi servizi, senza ricordare che, in realtà, i dati personali che vengono raccolti al momento dell’iscrizione sono impiegati con scopi commerciali. Dunque, il servizio è gratuito, ma presuppone comunque un business legato al trattamento dei dati personali.