Sandro Piccinini sarà ancora la voce della Champions League per Amazon Prime Video

«Felice di annunciare il rinnovo con Prime Video. Ci aspetta un’altra Champions ‘ccezionale. Felice anche di tornare a Napoli, una delle mie città del cuore. Si comincia il 10 agosto con la Supercoppa Europea, a presto!». Sono le parole di Sandro Piccinini, confermato come telecronista su Prime Video Italia.

Sandro Piccinini confermato ad Amazon Prime: «Ci aspetta un’altra Champions»

Sarà ancora la voce della Champions League per Amazon Prime Video. La conferma è arrivata proprio dal diretto interessato. Sono stati confermati anche i vari inviati, tra i quali Seedorf, Julio Cesar, Marchisio ed Evra oltre alle new entry Lavezzi e Nesta. «Amazon, attraverso la società inglese Sunset and Vine, mi ha chiamato già a novembre scorso – aveva raccontato Piccinini l’anno scorso in un’intervista – credo di essere stato il primo contattato della nuova squadra. Come ho reagito? Ho dato la mia disponibilità, ma in questi casi sono sempre abbastanza cauto; volevo capire il tipo di squadra che si sarebbe fatta». Il telecronista ha poi continuato: «Ci siamo conosciuti nel corso della scorsa stagione e mi sono piaciuti. La Champions League sembra solo il primo passo per loro. C’è attenzione per i dettagli, ho visto professionalità e un progetto molto ambizioso. Mi hanno chiesto tanti consigli e io li ho dati volentieri. Ho constatato grande competenza da parte loro. In un periodo in cui in televisione si guarda soprattutto ai soldi e ai problemi, qui al primo punto c’è: ‘questa cosa come la possiamo fare al meglio?’. Questo mi ha colpito». Amazon Prime Video ha presentato i contenuti per la nuova stagione, compresi quelli legati al calcio con la trasmissione di alcune partite in esclusiva della Champions League fino al 2024. «Lo sport è sempre più centrale per Amazon nel mondo – ha dichiarato Marco Foroni, in qualità di Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia -. Sarà la seconda stagione, 17 partite tutte in esclusiva a partire dalla Supercoppa, poi due playoff, sei della fase a gironi e otto match ad eliminazione diretta dagli ottavi alla semifinale».