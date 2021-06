Se Salvo Sottile blocca Bufale.net dopo le critiche per la pubblicazione del video della funivia

La pubblicazione del video che mostra le immagini della tragedia della funivia del Mottarone ha provocato una grande discussione anche all’interno del mondo del giornalismo. Noi di Giornalettismo, come illustrato in un articolo pubblicato ieri, abbiamo provato a spiegare per quale motivo sia sbagliato (eticamente e deontologicamente) rendere pubblico quel filmato su testate giornalistiche. La caccia al click per seguire la pornografia del dolore non dovrebbe avere spazio nel mondo dell’informazione. Forse è un discorso troppo ideologico, ma non ci arrendiamo e speriamo che anche questa vicenda porti a ravvedimento dei “professionisti” che operano nel nostro stesso settore. Questo preambolo è necessario per raccontare una vicenda che si è consumata, via social, nel corso della giornata di ieri. Per farlo, partiremo dalla fine: Salvo Sottile contro Bufale, il noto portale – attivo da 10 anni – che si occupa di debunking.

La storia si conclude con quanto pubblicato mercoledì sera da Bufale.net sulla sua pagina Facebook.

Salvo Sottile ha bloccato il profilo social del famoso portale che da dieci anni combatte contro le fake news e prova a ricordare ogni giorno il corretto accesso alle fonti (per i lettori) e i corretti comportamenti che i professionisti del settore dell’informazione dovrebbero tenere nella realizzazione dei propri articoli o servizi. Il motivo è semplice: il giornalista e conduttore del programma “Occhio alle truffe” su Rai2, aveva pubblicato (ed è stato uno dei primi) sulla propria pagina Instagram quel video “esclusivo” (che poi esclusivo non era, visto che nel giro di pochi minuti è comparso con vari watermark su diverse testate, anche televisive) che immortalava gli ultimi istanti della cabina della funivia del Mottarone.

Salvo Sottile contro Bufale dopo il video del Mottarone

Claudio Michelizza, che da anni gestisce e cura minuziosamente il portale Bufale.net, ha evidenziato a Salvo Sottile tutte gli errori (anche giornalistici e non solo etici) dietro alla pubblicazione di quelle immagini. Ovviamente, come sottolineato in apertura, la posizione del sito anti-fake news è stata condivisa da tantissimi utenti che hanno protestato prima contro RaiTre e poi contro il TgLA7 (ma anche nei confronti di molte altre testate che hanno reso pubblico quel filmato). Alla fine, infatti, Salvo Sottile ha rimosso quel contenuto dai suoi canali social. Ma non ha preso benissimo le legittime critiche. Al termine della giornata, infatti, ha bloccato la pagina Instagram di Bufale.net. Perché, a volte, le critiche non si sanno accettare e le reazioni sono scomposte.