Salvini rischia tutto: dice «mi sono rotto le palle» delle ong e accusa una «zingaraccia»

Sulla Alan Kurdi, Matteo Salvini dice di essersi «rotto le palle». Perché la nave della ong tedesca non ha il permesso di entrare in acque italiane, eppure fa rotta per Lampedusa. Sul caso di alcune minacce ricevute in un campo rom (‘a Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa’), invece, il ministro dell’Interno ha affermato che «non è normale che una zingara, una zingaraccia, che vive in un campo rom dica queste cose. Preparati, amica mia, che sta arrivando la ruspa».

Zingaraccia, il nuovo insulto di Matteo Salvini

Insomma, alza l’asticella del suo linguaggio sul web, aumenta le attenzioni nei confronti dei suoi bersagli, eleva lo scontro che è stato sostanzialmente proposto sui social network sin dall’inizio della sua attività di governo. Matteo Salvini usa sia l’intervista a Sky Tg 24, mandata in onda direttamente da Milano Marittima, dove attualmente si trova in vacanza, sia il suo account Twitter: pubblica chiaramente queste sue frasi, senza censure e senza mediazioni.

Le parole di Matteo Salvini fanno il paio, in pratica, con l’attacco al video-maker di Repubblica Valerio Lo Muzio, che si è reso protagonista delle riprese del figlio del ministro sulla moto d’acqua della polizia. Oggi, sempre nel corso di una conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima, ha attaccato il giornalista chiedendogli di «andare a riprendere i bambini, visto che è così tanto bravo».

Video-maker, Alan Kurdi e Zingaraccia: cosa sta succedendo al ministro

Qualcuno ha segnalato che questo tipo di atteggiamento denota un certo nervosismo da parte del ministro dell’Interno, che è stretto nella morsa dei contrasti con l’alleato del Movimento 5 Stelle. Tanti i problemi nell’azione di governo, resi ancor più evidenti dalle questioni giudiziarie che, negli ultimi giorni, stanno caratterizzando due persone molto vicine al ministro: Armando Siri e Gianluca Savoini. Essere sempre sotto ai riflettori porta a livelli elevati di stress. La reazione di Salvini sembra essere quella di alzare ogni giorno di più l’asticella dello scontro.

FOTO: ANSA/FABRIZIO ZANI